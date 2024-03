Anji Štangar deveti, Štarklu deseti naslov državnega prvaka

"Za mano je obdobje rehabilitacije in iz tega vidika je bila zame ta tekma pomembna, da sem prišla na to stopnjo sanacije, da sem lahko tukaj tekmovala na državnem prvenstvu. Ni mi bilo pomembno, ali zmagam ali ne, ampak samo, da vidim, da sem dovolj rehabilitirana, da sem se lahko danes tukaj borila. To, da sem zmagala, je bil pa samo še dodaten plus," je povedala Anja Štangar. Tekmovalka je imela težave z bolečinami v vratu. "V vsakdanjem življenju me kdaj pri kakšnem gibu še zaboli in še nekaj časa bo trajalo, da bo vse to zaceljeno. Trenutni načrti so, da se nekje jeseni vrnem na mednarodna tekmovanja, do takrat pa bom šla še malo okrepit vrat in ramenski obroč."

David Štarkel Foto: Sportida Deseti zaporedni naslov državnega prvaka je v Lendavi osvojil David Štarkel: "Vedno je super zmagati. V prvi borbi sem imel nasprotnika iz Slovenj Gradca, proti kateremu sem se boril tudi v finalu, ker nas je bilo danes samo šest v kategoriji. Finalna borba je bila kar solidna in je edina, s katero sem zadovoljen, z drugimi borbami nisem. Pretekli teden sem si na evropskem pokalu poškodoval ramo. Moje borbe bi lahko bile boljše in tudi nasprotniki so vedno močnejši. Državno prvenstvo je bilo po konkurenci najbolj zahtevno v zadnjih letih. Najbolj zahteven nasprotnik je bil Matic Razdevšek."

V moških konkurencah so članski državni prvaki ob odsotnosti nekaterih najboljših, ki so nastopali na grand slamu v Tbilisiju, postali: David Štarkel (do 60kg), Gašper Kokalj (do 66 kg), Urh Ogrizek (do 73 kg), Nace Herkovič (do 81 kg), Nik Purnat (do 90 kg), Narsej Lackovič (do 100 kg) in Blaž Vrankar (nad 100 kg). V ženskih konkurencah so nove prvakinje: Nuša Samec (do 48 kg), Anja Štangar (do 52 kg), Nika Tomc (do 57 kg), Leila Mazouzi (do 63 kg), Veronika Horvat (do 70 kg), Maša Završnik (do 78 kg) in Urška Torkar (nad 78 kg).