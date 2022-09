Joshua sprejel Furyjeve pogoje, kdaj bo borba?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvoboj med najboljšima britanskima boksarjema v težki kategoriji Tysonom Furyjem in Anthonyjem Joshuo bo, kot kaže, že letos. Ekipa Joshue je danes potrdila, da je sprejela Furyjeve pogoje za borbo. Njegov promotor Frank Warren je nato napovedal, da bodo kmalu sestavili pogodbo. Dvoboj bi lahko bil 3. decembra.

Fury je kot pogoj določil, da sam prejme 60 odstotkov delnic, Joshua naj bi dobil preostalih 40 odstotkov.

Kot so sporočili iz tabora Joshue, so se o vsem dogovorili že v petek, vendar so se zaradi smrti britanske kraljice Elizabete II. odločili, da v znak spoštovanja še ne razkrijejo dogovora.

"Zdaj čakamo na Furyjev odgovor," so še dejali, medtem pa jim je Furyjev promotor Warren prek Twitterja že odgovoril: "Pogodbo bomo zelo hitro podpisali."

Nekdanji svetovni prvak Joshua je sicer pretekli mesec v Džidi v tesnem obračunu po točkah še drugič izgubil proti ukrajinskemu boksarju Oleksandru Usiku, ki tako ostaja štirikratni svetovni prvak, saj je obdržal pasove združenj WBA, IBF, WBO in IBO.

