V Džedi je Usik še drugič premagal nekdanjega britanskega prvaka Anthonyja Joshuo po tesni odločitvi po točkah (115:113, 113:115, 116:112) in tako obdržal pasove združenj WBA, IBF, WBO in IBO.

Joshua je prvič izgubil naslove proti takratnemu izzivalcu Usiku septembra 2021, ko je na nogometnem stadionu Tottenhama v Londonu prav tako izgubil po točkah, zdaj pa je v Savdski Arabiji zamudil priložnost za maščevanje.

Za favorita Usika je bila to 20. zmaga v 20. profesionalni borbi v karieri. Uspelo mu je nadoknaditi fizično pomanjkljivost štirih centimetrov manjšega dosega in je znova premagal tri centimetre višjega Joshuo. Pred skoraj letom dni je Usik Britancu odčital lekcijo boksa, drugi dvoboj pa je bil veliko bolj izenačen.

Za Usika je bil dvoboj več kot le boksarski, ker naj bi njegovim rojakom dal upanje v temnem času vojne. Boksar je omogočil brezplačno spremljanje borbe v Ukrajini na državni televiziji in v neposrednem prenosu. Usiku je prek Twitterja po dvoboju čestital tudi Zelenski.

"Težka, a tako pomembna in nujna zmaga," je med drugim zapisal Zelenski.

