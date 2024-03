Jorgić zanesljivo v drugi krog turnirja v Incheonu

Z izjemo Kitajca Wang Chuqina, trenutno številke ena svetovne lestvice ITTF, njegovih rojakov Lin Gaoyuana (7.) in Lin Shidonga (19) ter Nigerijca Quadrija Arune, so v Incheonu zbrani vsi najboljši namiznoteniški igralci na svetu.

Jorgić (15.) je v prvem krogu naletel na Pitchforda (27.), vendar z izjemo tretjega niza proti najboljšemu angleškemu igralcu ni imel večjih težav.

V prvem nizu je 25-letni Hrastničan povedel z 2:0, nato pa vodstva ni več izpustil iz rok, v drugem je bilo že 8:0, ko je Pitchford prišel do svoje prve in edine točke v tem nizu, v tretjem pa je bila pobuda na strani Angleža.

Pitchford je povedel s 6:3, na šesti točki je nato Jorgić izid izenačil, vendar je njegov nasprotnik še enkrat pobegnil za dve točki (9:7), končnica pa je bila spet na strani razpoloženega slovenskega reprezentanta, ki ga v Južni Koreji vodi Jože Urh.

"Od prve žogice naprej sem vedel, da imam dober občutek za mizo, mislim pa, da tudi Pitchford ni pokazal svoje najboljše igre. Ves čas sem bil bolj agresiven od njega in res sem vesel, kako sem začel turnir v Južni Koreji. Zdaj me čaka obračun z Liang Jingkunom, s katerim se dobro poznava. Dvakrat sem ga že premagal, zadnji dvoboj pa je dobil on, ko me je na svetovnem prvenstvu premagal s 4:2. Če ga bom želel premagati, bom morali prikazati še stopničko boljšo igro in iskreno upam, da se spet lahko uvrstimo v četrtfinale," je po zmagi v prvem krogu turnirja z nagradnim skladom 300.000 ameriških dolarjev (277.289 evrov) dejal Jorgić.

Liang Jingkun (2.) je v prvem krogu s 3:2 (3, 9, -4, -10, 9) premagal Šveda Antona Kallberga (14.).

