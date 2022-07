Jorgić v četrtfinalu turnirja evropske poletne serije šampionov

V Budimpešti hkrati potekata dva turnirja WTT serij. Na prvem, poletne serije prvakov, na katerem igra le 30 najboljših s svetovne lestvice in še dva z vabilom, se je Darko Jorgić uvrstil v četrtfinale, na drugem, nižje rangiranem, serije Feeder pa so se nastopi slovenskih predstavnikov že končali. Do glavnega turnirja se je prebil le Deni Kožul.

Na turnirju prvakov so se, z izjemo prvega igralca sveta, Fan Zhendonga, zbrali dejansko vsi najboljši igralci sveta. Tudi zato je uspeh Darka Jorgića (8. na svetovni lestvici ITTF), ki se je uvrstil v četrtfinale, še toliko večji. V prvem krogu je 23-letni Hrastničan še petič v medsebojnih dvobojih s 3:0 (5, 5, 8) ugnal Hrvata Andreja Gaćino (22.), nekaj več težav, predvsem v drugem in tretjem nizu pa je bil proti Kirilu Gerasimenku (27.) iz Kazahstana. Na koncu je najboljši slovenski igralec slavil s 3:1 (5, -9, 9, 2).

"Lahko rečem, da sem proti Gerasimenku v prvih treh nizih še igral svojo pravo igro, do katere sem v četrtem le prišel. Dejstvo je, da so pogoji težki, čeprav je v dvorani klima, na koncu zmaga tisti, ki se nanje prej prilagodi. V četrtfinalu bom vsekakor dal svoj maksimum in naredil bom vse, da bi se uvrstil v polfinale in to ne glede na to, kdo bo na drugi strani mize, olimpijski prvak Kitajec Ma Long ali moj klubski soigralec, Nemec Patrick Franziska," je po zmagi nad Gerasimenkom dejal Jorgić.

Dvoboj osmine finala med Longom in Nemcem Franzisko bo na sporedu v večernih urah.

Na drugem turnirju, serije Feeder je v kvalifikacijah zelo dobro igral Deni Kožul, ki je bil v prvem krogu prost, v drugem je na poti do glavnega turnirja premagal Seongila Janga iz Južne Koreje s 3:2 (-6, 10, -13, 9, 11), nato pa s 3:0 (4, 6, 4) še Finca Alexa Naumija. Toda v prvem krogu glavnega turnirja ga je s 4:1 (-8, 1, 6, 5, 9) premagal 40-letni Indijec Sharath Kamal Achanta, sicer 38. igralec svetovne lestvice.

Dobro je kvalifikacije začel tudi Peter Hribar, ki je po hudem boju s 3:2 (9, 4, -16, -8, 9) ugnal Srba Nemanjo Đilasa, v drugem pa je bil zanj s 3:1 (8, -5, 4, 5) premočan njegov rojak Dimitrije Levajac, ki se je po zmagi nad Yin Man Pauom iz Hongkonga uvrstil v glavni žreb.

Brez nastopa v glavnem žrebu je ostala tudi Ana Tofant, ki je v prvem krogu kvalifikacij s 3:0 (4, 8, 2) premagala Madžarko Leilo Imre, v odločilni tekmi za uvrstitev na glavni turnir pa je bila zanjo premočna Ye Lok Lam iz Hongkonga, ki je zmagala s 3:0 (3, 7, 9).

