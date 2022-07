Jorgić nastope sklenil v četrtfinalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je izpadel v četrtfinalu turnirja WTT Contender v Budimpešti. S 3:1 (-5, 7, -12, -7) je bil boljši aktualni svetovni podprvak in najboljši evropski igralec na svetovni jakostni lestvici, Šved Truls Moregardh.

Jorgić, osmi igralec sveta, je bil pred porazom s Švedom v prvem krogu prost, v drugem je s 3:0 (10, 7, 11) ugnal Indijca Sharatha Kamala Achanto, v osmini finala pa je danes dobil še obračun z Nemcem Timom Bollom. Zmagal je s 3:1 (9, -6, 5, 9.).

Že v uvodnem nizu večernega dvoboja v četrtfinalu pa Jorgić ni bil pravi. V drugem je imel vajeti igre v svojih rokah. Najbolj izenačen je bil tretji niz, v katerem je imel Šved tri zaključne žogice za vodstvo z 2:1, vse tri je Jorgić ubranil, ne pa tudi četrte, čeprav je imel tudi sam nekaj lepih priložnosti, da pride do zaključne žogice.

V četrtem nizu je Moregardh povedel z 9:4, Jorgić se mu je s tremi zaporednimi točkami še približal na dve točki zaostanka, to pa je bilo tudi vse.

Jorgić je bil znova boljši od Bolla, nato pa končal v četrtfinalu. Foto: Namiznoteniška zveza Slovenije

Na turnirju v Budimpešti z izjemo Kitajca Fana Zhedonga, prvega igralca svetovne lestvice ITTF, igrajo bolj ali manj vsi najboljši namiznoteniški igralci.

"Res je škoda poraza s Trulsom Moregardhom. Žal sem vso energijo porabil proti Bollu in nisem mogel pokazati vsega, kar znam. Lahko rečem, da je bil to slab obračun, vsekakor slabši, kot sva ga med sabo že igrala. Preprosto se nisem dobro počutil v igri, zato je Moregard lahko kontroliral igro, ki mu odgovarja," je v izjavi za Namiznoteniško zvezo Slovenije dejal Jorgić.

"Če potegnem črto čez turnir, lahko rečem, da sem proti Achantu in Bollu prikazal igro na visoki ravni, to pa je tisto, kar me navdaja z optimizmom, saj v zadnjem času na turnirjih WTT Contender nisem ravno blestel," je še turnir ocenil Hrastničan.

Prihodnji teden Jorgića v Budimpešti čaka še en tunrir, in sicer WTT Star Contender European Summer Series 2022. Na njem bosta v kvalifikacijah igrala tudi Deni Kožul in Peter Hribar v moški konkurenci ter Ana Tofant v ženski.