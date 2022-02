Jorgić izgubil na prvi polfinali tekmi lige prvakov

Saarbrücken je v začetku leta v finalu nemškega pokala s 3:1 premagal Borussio Düsseldorf in že takrat je Darko Jorgić, ki trenutno zaseda 17. mesto svetovne lestvice, opozarjal, da je aktualne nemške in evropske prvake težko premagati dvakrat zaporedoma.

"Zelo dobro so se pripravili na nas in taktično odigrali praktično brez napake. Sam s svojo igro nisem zadovoljen, saj nisem pokazal niti približno takšne igre kot v finalu nemškega pokala. V prvem nizu sem izgubljal s 3:7, nato pa sem prišel do vodstva z 1:0 v nizih. Imel sem tudi pet zaključnih žogic za izenačenje na 2:2 v nizih, vendar nisem odserviral, kot bi bilo treba, kar je Kallberg izkoristil in takoj napadel s forhendom," je nedeljski dvoboj ocenil Jorgić.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Patrick Franziska je v prvem dvoboju proti Dang Qiuju izgubil z 2:3, Tomas Polansky pa je moral premoč priznati Timu Bollu, bilo je 0:3.

Povratna tekma bo 3. marca.

V drugem polfinalnem obračunu, ki je bil rusko obarvan, je Fakel Gazprom v gosteh s 3:1 premagal ekipo TTSC UMMC.

Sicer pa najboljšega slovenskega namiznoteniškega igralca v soboto in nedeljo v švicarskem Montreuxu čaka prvi vrhunec sezone, evropski TOP 16. Predlani je bil na tem turnirju drugi.

Foto: NTZS

Želi si še višje

"Lani me je v četrtfinalu izločil Matthias Falck, tudi tokrat pa si želim priti čim višje. Za nekaj časa bom lahko pozabil na klubsko tekmovanje in se osredotočil na dvodnevni turnir, ki je pred mano. Čeprav sem v nedeljo izgubil, pozitivno gledam na TOP 16, je pa res, da v zadnjem času moja forma nekoliko niha," je Hrastničan za Namiznoteniško zvezo Slovenije povedal o pričakovanjih v Montreuxu.

Dodal je, da upa, da bo konec tedna igral tako, kot si želi. Žreb bo v petek, a kot izpostavlja Jorgić, so na turnirju TOP 16 tako ali tako sami kakovostni igralci.