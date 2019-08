Jorgić in Galičeva najvišje doslej

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dobri nastopi na zadnjih turnirjih svetovne serije so najboljšega slovenskega namiznoteniškega igralca Darka Jorgića pripeljali do najvišjega mesta na lestvici ITTF v karieri. Na avgustovski lestvici je Hrastničan napredoval za osem mest in je trenutno 38. igralec sveta. Doslej je bila njegova najboljša uvrstitev 40. mesto.