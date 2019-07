Blaž Brodnjak novi predsednik NTZS

Po desetih letih se je z mesta predsednika NTZS umaknil Marjan Hribar, prav tako pa v novem predsedstvu ne bo zdajšnje podpredsednice Biljane Todorovič. Na izredni volilni skupščini je bil Blaž Brodnjak edini kandidat za mesto predsednika NTZS, sicer pa je bil od leta 2013 do 2017 že član predsedstva NTZS.

V novem predsedstvu se k namiznemu tenisu vračata tudi Tibor Šimonka, ki je bil predsednik NTZS od leta 2002 do 2006, in Miroslav Matijaševič, ki je bil v devetdesetih letih prejšnjega stoletja predsednik Združenja trenerjev NTZS, medtem ko je Jože Mermal novinec v tem športu. Preostali člani predsedstva NTZS so še Jože Urh kot predsednik strokovnega sveta, Uroš Slatinšek kot predsednik Združenja trenerjev NTZS in Milana Krmelj kot predsednica Tekmovalne komisije NTZS.

"Nimamo čarobne paličice in tudi denarja ni veliko, zato prelomnih rešitev ne bo čez noč, v transparentnem dialogu pa bomo poskušali najti srednjo in s tem, kolikor se da sprejemljivo pot za čim širši krog slovenskih ljubiteljev namiznega tenisa. Nenazadnje nas zanimajo tudi in predvsem mednarodni tekmovalni uspehi naših tekmovalk in tekmovalcev, s katerimi so nas v zadnjih letih kar nekoliko razvadili," je dejal Brodnjak.

Dodal je, da bo za njihovo vzdržnost in nadgradnjo treba spet razmisliti o in po možnosti aktivirati nacionalni vadbeni center. "Tokrat v Ljubljani, ki učencem, dijakom in študentom ponuja najširše izobraževalne vsebine, hkrati pa je z osrednjim geografskim položajem v povprečju tudi logistično najprijaznejša za igralce iz oddaljenejših krajev po Sloveniji," je še povedal Brodnjak.