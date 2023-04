Jasmina Maček 33., Denis Vatovec 39. v Larnaki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V moški konkurenci so nastopili še štirje slovenski strelci. Sandi Rolih (113) je dvodnevno tekmo končal na 54. mestu, Matej Žniderčič (112) na 60., Boštjan Maček (110) na 81., Žan Šfiligoj (109) pa na 92. mestu v konkurenci 131 strelcev.

V kvalifikacijah so bili v moški konkurenci najboljši Britanec Nathan Hales, Slovak Adrian Drobny in Poljak Tomasz Pasierbski (vsi 121), v ženski pa Španka Fatima Galvez (118). V popoldanskih urah bodo na sporedu še finalni boji najboljših osmih strelcev in strelk iz kvalifikacijskega dela.

V nedeljo bo mešana ekipna tekma v trapu, slovenske barve pa bosta zastopala Jasmina in Boštjan Maček. Brat in sestra iz Prekmurja sta na prvi tovrstni tekmi svetovnega pokala v maroškem Rabatu osvojila deveto, na drugi v katarski Dohi pa 17. mesto.

