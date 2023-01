Jasmina Maček za las ob finalni nastop v Rabatu

Jasmino Maček so malenkosti ločile do preboja v veliki finale .

Slovensko strelko v trapu Jasmino Maček so malenkosti ločile do preboja v veliki finale na letošnji uvodni tekmi svetovnega pokala v Rabatu. V današnji zadnji seriji se ji ni izšlo, v maroški prestolnici je zadela 20 od 25 letečih tarč, s skupno 110 zadetki pa je osvojila deseto mesto, kar je njena najboljša uvrstitev na tekmah svetovnega pokala.

Dvainštiridesetletno Prekmurko je do preboja med osem najboljših tekmovalk ločila le ena zadeta tarča, zadnjo finalno vozovnico je osvojila Italijanka Giulia Grassia. Jasmina Maček je v petih serijah po enkrat zadela 24, 23, 22, 21 in 20 letečih tarč, v kvalifikacijah pa je bila najboljša Italijanka Silvana Stanco (116).

Edini slovenski predstavnik Boštjan Maček je v maroški prestolnici prikazal toplo-hladno predstavo, ki mu je v konkurenci 79 strelcev v tej olimpijski disciplini navrgla končno 44. mesto. Starejši brat Jasmine Maček je nanizal serije 21, 23, 23, 24 in 21. Skupno je zadel 112 letečih tarč, v kvalifikacijah pa je bil najboljši Portugalec Armelim Filipe Rodrigues (123).

V nedeljo bosta Jasmina in Boštjan Maček nastopila še na mešani ekipni tekmi, na startnem seznamu pa je 12 ekip.

Druga letošnja tekma svetovnega pokala bo med 4. in 13. marcem v katarski Dohi, tretja med 25. marcem in 6. aprilom v ciprski Larnaki, četrta med 25. aprilom in 6. majem v egiptovskem Kairu, peta med 20. in 31. majem v kazahstanskem Almatyju, šesta pa med 6. in 17. julijem pa v italijanskem Lonatu.

Najboljši slovenski strelci in strelke bodo med 14. avgustom in 3. septembrom v azerbajdžanskem Bakuju nastopili na svetovnem prvenstvu v vseh disciplinah, tekmovalce in tekmovalke v puški šibrenici pa med 4. in 20. septembrom čaka še evropsko prvenstvo v avstrijskem Leobersdorfu.

