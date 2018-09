Jasmina in Boštjan Maček 14. na SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jasmina Maček in njen brat Boštjan sta bila 14. Foto: Vid Ponikvar

Jasmina in Boštjan Maček sta na strelskem svetovnem prvenstvu v južnokorejskem Changwonu zasedla 14. mesto na ekipni mešani tekmi v trapu, potem ko sta zadela 139 glinastih golobov, medtem ko je Rajmond Debevec preizkušnjo z malokalibrsko puško v trojnem položaju na 50 metrov s 1164 krogi končal na 49. mestu.

Na mešani ekipni tekmi v trapu, ki je tudi nova olimpijska disciplina in bo prvič na programu iger v japonskem Tokiu 2020, je Boštjan Maček zadel 72, njegova mlajša sestra pa 67 letečih tarč. Družinska strelska naveza se je po dveh serijah spogledovala s prebojem v finale, možnosti za to pa je zapravila v zadnji seriji, ko je skupno zadela 45 od 50 glinastih golobov, kar je bila tudi njuna najslabša serija na današnji tekmi. Pred tem sta najprej zadela 46, nato pa 48 letečih tarč.

Zmagala je slovaška kombinacija Zuzana Rehak Štefečekova-Erik Varga (45), druga sta bila Rusa Jekaterina Rabaja in Aleksej Alipov (40), tretja pa Britanca Kirsty Barr in Aaron Heading (33).

Debevec je na strelskem maratonu zasedel 49. mesto. Skupno je zadel 1164 krogov, od tega 388 v klečečem, 394 v ležečem in 382 v stoječem položaju. Nosilec treh olimpijskih odličij in nekdanji svetovni rekorder v tej izjemno zahtevni disciplini je na današnji tekmi dosegel isti izid kot na četrtkovih eliminacijah, ki so bile usodne za drugega slovenska predstavnika Robija Markojo, ki se ni prebil na današnjo tekmo.

V kraljevski strelski disciplini sta bila v kvalifikacijah najboljša Kitajec Zicheng Hui in Poljak Tomasz Bartnik, ki sta zadela 1182 krogov, v velikem finalu pa je slavil Bartnik (460,4). Drugo mesto je zasedel Hrvat Petar Gorša (457,4), bronasto pa Američan Michael McPhail (446,9).

Živa Dvoršak se je v velikem slogu prebila na sobotno osrednjo tekmo v disciplini malokalibrska puška trojni položaj. Ljubljančanka je zadela 1173 krogov, kar je bil sedmi najboljši dosežek v eliminacijah, na glavno tekmo pa se je uvrstila tudi njena reprezentančna sotekmovalka Urška Kuharič, ki je zadela 1151 krogov.

Na ekipni tekmi so z novim svetovnim rekordom slavile Nemke, potem ko so zadele 3521 krogov, druge so bile Danke (3518), tretje pa Rusinje (3511).