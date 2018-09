Jasmina Maček v Changwonu do najboljšega izida na SP

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska strelka Jasmina Maček je zasedla deseto mesto v trapu na svetovnem prvenstvu v južnokorejskem Changwonu. Prekmurka je zadela 114 glinastih golobov, do preboja v veliki finale šestih najboljših strelk na svetu pa sta jo ločila dva zadetka.

Mačkova je bila po treh serijah dvodnevnega tekmovanja na 14. mestu, potem ko je v prvi seriji zadela 21, v drugi 24, v tretji pa 23 glinastih golobov, v današnjih dveh serijah pa je najprej zadela 21, v zadnji pa vseh možnih 25 letečih tarč. V izenačeni konkurenci so odločale malenkosti, Prekmurka pa je izjemno pomembno preizkušnjo na koncu končala med "top 10", kar je njen najboljši dosežek na svetovnih prvenstvih.

Mačkova bo v petek nastopila tudi na mešani ekipni tekmi v trapu, ki je nova olimpijska disciplina in bo prvič na programu v Tokiu 2020, njen partner pa bo njen brat Boštjan Maček. Letošnji evropski prvak iz avstrijskega Leobersdorfa se na tukajšnji tekmi ni izkazal, saj je zasedel 70. mesto, veliko boljša sta bila njegova reprezentančna sotekmovalca Denis Vatovec in Matjaž Lepen. Prvi je tekmo končal na sijajnem devetem, drugi pa na 19. mestu.

Edini slovenski predstavnik z zračno pištolo na 10 metrov Kevin Venta je današnjo tekmo končal na 38. mestu, potem ko je zadel 574 krogov. Ormožan je tekmo dobro začel, po štirih serijah se je sukal med "top 20", potem ko je po dvakrat zadel 98 in 96 krogov, boljšo uvrstitev pa je zapravil v zadnjih dveh serijah, ko je obakrat zadel po 93 krogov. V kvalifikacijah je bil najboljši Rus Artem Černusov s 587 krogi, v velikem finalu pa je smetano pobral Južnokorejec Jongoh Jin, ki je po dodatnem razstreljevanju ukanil Černusova, potem ko sta oba zadela 241,5 kroga. Tretje mesto je zasedel še en Južnokorejec Daemyung Lee (220,6).

Danes so na strelsko črto stopili tudi strelci v olimpijski disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov. Slovenija je imela v eliminacijah dva predstavnika, na glavno tekmo pa se je uvrstil le Rajmond Debevec, ki je zadel 1164 krogov, od tega 388 kleče, 394 leže in 382 stoje. Izid drugega slovenskega predstavnika Robija Markoje (1159 krogov, od tega 395 v klečečem, 398 v ležečem in 366 v stoječem položaju) ni zadostoval za preboj na osrednjo preizkušnjo.

V petek bosta poleg Debevca ter Jasmine in Boštjana Mačka nastopili še Živa Dvoršak in Urška Kuharič, obe naši strelki bosta nastopili na eliminacijski tekmi v olimpijski disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov.