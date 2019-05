Jaroslav Kovačič do bronaste kolajne na SP v dolgem triatlonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kovačič je plavalni del - ta je bil zaradi nizkih temperatur skrajšan na 1,5 kilometra - končal na 13. mestu, odličen pa je bil na kolesarskem. Sto trinajst kilometrov je premagal s četrtim časom, 30 kilometrov teka je končal z osmim časom.

Javier Gomez Noya, sicer nekdanji svetovni in evropski prvak v olimpijskem triatlonu, dobitnik srebra na olimpijskih igrah v Londonu 2012 in tudi že svetovni prvak v kratkem ironmanu, je bil danes razred zase. Rojaka je premagal za skoraj šest minut. Dapena Gonzaleza in Kovačiča je ločilo 41 sekund.

