Japonec najboljši v olimpijski kombinaciji, najboljši Slovenec 16.

Moški finale je minil brez slovenskega pridiha. Za najboljši slovenski dosežek v moški konkurenci je v ponedeljkovih kvalifikacijah poskrbel Jernej Kruder s 16. mestom.

Svetovno prvenstvo v športnem plezanju na Japonskem je bilo za Slovenijo vseeno najuspešnejše do zdaj. Slovenska reprezentanca se bo domov vrnila v petek popoldne s kar štirimi odličji, s tremi zlatimi in enim srebrom.

Garnbertova pisala zgodovino Janja Garnbert se bo z Japonske vrnila kar s tremi zlatimi medaljami. Foto: Getty Images Prvo kolajno na članskih prvenstvih si je s srebrom v težavnosti priplezala Mia Krampl. Prvo ime slovenske ekipe je Janja Garnbret, edina v zgodovini tega športa, ki je na istem svetovnem prvenstvu osvojila naslov svetovne prvakinje v treh različnih disciplinah. V Hačiodžiju se je pri svojih 20 letih najprej zapisala v zgodovino kot prva plezalka, ki je ubranila naslov svetovne prvakinje v balvanskem plezanju, nato je postala prva ženska, ki je na istem svetovnem prvenstvu slavila v težavnosti in balvanih, nato pa edina v zgodovini športnega plezanja s trojčkom zlatih medalj v težavnosti, balvanih in kombinaciji. S skupno šestimi zlatimi odličji je najuspešnejša udeleženka svetovnih prvenstev med ženskami z največ zmagami, poleg njih ima še eno srebrno kolajno. Na Japonskem pa si je kot prva in za zdaj edina Slovenka priplezala tudi vozovnico za olimpijske igre v Tokiu leta 2020. Postavila je tudi novi slovenski ženski rekord v hitrosti.

Avstrijec ni ubranil naslova

Japonec Tomoa Narasak Tomoa Narasaki je na SP 2019 osvojil dve zlati medalji. Foto: Reuters i, ki je na prvenstvu osvojil tudi naslov balvanskega prvaka, je po treh krogih današnjega finalnega tekmovanja slavil z zmnožkom štirih točk, potem ko je bil v hitrosti drugi, na balvanih prvi in v težavnosti drugi. Jakob Schubert, ki je lani postal prvi zmagovalec v tej olimpijski disciplini športnega plezanja, ni ubranil naslova iz Innsbrucka.

V težavnosti je sicer edini dosegel vrh, a je bil na balvanih komaj peti, v hitrosti pa predzadnji med finalisti na sedmem mestu. Njegov skupni zmnožek izidov v vsakem od krogov finala je znašal 35 točk.

Za večje presenečenje je z bronom poskrbel specialist za hitrost Rišat Habibulin z zmnožkom 40. Kazahstanec je bil peti v težavnosti, najslabši osmi na balvanih, osvojil je le eno cono, ter pričakovano najhitrejši na hitrostni steni.

S takšnim razpletom finala kombinacije so se potrdila ugibanja, da bo olimpijski format tekmovanja prinesel tudi presenetljive zasuke. Kazahstanec se na primer v težavnosti in balvanih kot posameznih disciplinah na prvenstvu sploh ni prebil v polfinale. Osvojil je 41. in 52. mesto.

Avstrijec Jakob Schubert ni ubranil naslova svetovnega prvaka. Foto: Ana Kovač

S sedmim mestom v hitrosti se je s še vedno dovolj nizkim zmnožkom uvrstil v kvalifikacije kombinacije med najboljšo dvajseterico ter si priboril finale najboljše osmerice in tudi olimpijsko normo.

Te na primer zaradi napake, zaradi katere je obstal v kvalifikacijah kombinacije, še nima svetovni prvak v težavnosti Čeh Adam Ondra, z enajstimi kolajnami najuspešnejši tekmovalec na svetovnih prvenstvih.