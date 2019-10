Janja Garnbret še ni rekla zadnje, neznank za Toulouse vedno manj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sezona mednarodnih tekmovanj v športnem plezanju se približuje odločilnim tekmam. V Aziji bosta na sporedu še preostali tekmi v težavnostnem plezanju, ki bosta odločali o zmagovalcih skupnega seštevka svetovnega pokala ter o zadnjih potnikih za kvalifikacijsko tekmo za olimpijske igre, ki bo konec novembra v Toulousu. V Xiamenu na Kitajskem bo v hitrosti in težavnosti nastopilo pet Slovencev, Janja Garnbret, Mia Krampl, Lučka Rakovec, Anže Peharc in Jernej Kruder.

Sezona svetovnega pokala se bo sklenila 26. in 27. oktobra s težavnostno preizkušnjo v Inzaiu na Japonskem, kamor pa ne bo šel Jernej Kruder, saj se je odločil, da se bo po Kitajski vrnil domov.

Zadnji preizkušnji bosta odločali tudi o zadnjih tekmovalcih, ki se bodo merili na kvalifikacijski tekmi za olimpijske igre konec novembra v Toulousu. Nanjo sta že uvrščeni Lučka Rakovec in Mia Krampl, trenutno peta oziroma deveta v skupnem seštevku kombinacije, dobro kaže tudi Kruderju in Anžetu Peharcu, ki sta trenutno na 18. oziroma 19. mestu. Janja Garnbret, ki je na prvem mestu v seštevku kombinacije, si je olimpijsko vozovnico priplezala že avgusta na SP v Hachiojiju. Vsaka država ima sicer na voljo le štiri olimpijske kvote, dve ženski in dve moški.

Garnbretova ima še teoretične možnosti za četrti zaporedni naslov

Mia Krampl je skupno na tretjem ... Foto: Manca Ogrin V seštevku svetovnega pokala v težavnosti so pred zadnjima tekmama v najboljši četverici kar tri Slovenke. Le sama konica vrha za zdaj kaže, da po letošnjem letu ne bo ostala v slovenskih rokah.

Povsem na vrhu je komaj 15-letna Chaehyun Seo, ki si lahko z zmago na Kitajskem že zagotovi svoj prvi naslov zmagovalke seštevka svetovnega pokala v težavnosti. Južnokorejska najstnica je zmagala v Kranju, Brianconu in Chamonixu, v Villarsu, na uvodni tekmi težavnostne sezone, je bila za en gib v finalu boljša Garnbretova.

Najboljša slovenska športna plezalka ima sicer še teoretične možnosti za osvojitev svojega četrtega zaporednega seštevka sezone v težavnosti. A lovoriko zagotavljata le zmagi, ob tem da bi južnokorejska tekmica na zadnjih dveh tekmah povsem odpovedala.

Čeprav po vsej verjetnosti težavnostni seštevek ne bo slovenski, pa je za slovenskim športnim plezanjem najboljša sezona doslej. Garnbretova je prepričljivo s šestimi zmagami osvojila svoj prvi balvanski seštevek svetovnega pokala. Avgusta pa je kot prva v zgodovini na enem svetovnem prvenstvu osvojila tri naslove svetovne prvakinje v treh različnih disciplinah (balvani, težavnost, kombinacija).

... Lučka Rakovec pa na četrtem mestu. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Seova ima na vrhu 380 točk, Garnbretova, ki se v Kranju in Chamonixu ni uvrstila v finale, na drugem mestu 243 točk, aktualna svetovna podprvakinja Kramplova na tretjem mestu 180 točk, Rakovčeva na četrtem mestu pa 179 točk. Rakovčeva je v Edinburghu osvojila naslov evropske prvakinje, v Kranju pa je bila najboljša Slovenka na tretjem mestu.

V seštevku moških je najboljši Slovenec Domen Škofic na 12. mestu že končal sezono, pred zadnjima tekmama vodi Čeh Adam Ondra.