Ob 19.00 se bo na svetovnem prvenstvu v Bernu v Švici začel ženski finale v novi olimpijski disciplini, kombinaciji balvanov in težavnosti. Prva favoritinja za zmago in nov naslov svetovne prvakinje, že osmi v karieri, je 24-letna Slovenka Janja Garnbret, ki se v finale podaja kot vodilna po kvalifikacijah. Točke se v finalu seštevajo na novo. Dobitnice medalj si bodo že zagotovile olimpijski nastop v Parizu 2024. "Janja je pritiska, kot ga prinaša današnji finale, vajena, dobro ve, kaj in kako mora to storiti, da bo zlata medalja njena," je v pogovoru za Sportal razmišljala najbolj trofejna britanska plezalka Shauna Coxsey, ki dogajanje na svetovnem prvenstvu v Bernu spremlja za Eurosport. Finale bomo v živo spremljali na Sportalu.

V finale, ki se bo z balvanskim delom začel ob 19.00 in nadaljeval s težavnostjo, se je uvrstilo osem plezalk. Poleg Janje Garnbret, ki je v polfinalu zbrala 175 točk od 200, še Japonka Ai Mori, Francozinja Oriane Bertone, Američanka Brooke Raboutou, še ena Japonka Miho Nonaka, Avstrijka Jessica Pilz, komaj 16-letna Američanka Anastasia Sanders in 34-letna Korejka Jain Kim, ki se je v finale uvrstila po izjemnem nastopu v težavnosti.

Finalistke, vrstni red uvrstitev v polfinalu (19.00): Janja Garnbret, SLO Ai Mori, JAP Oriane Bertone, FRA Brooke Raboutou, ZDA Miho Nonaka, JAP Jessica Pilz, AUT Anastasia Sanders, ZDA Jain Kim, KOR

Shauna Coxsey: Janja je pritiska navajena

Kombinacija imen v finalu, ki združuje mladost (na primer 16-letna Sanders) in izkušnje (34-letna Kim), navdušuje tako slovenskega selektorja Gorazda Hrena kot nekdanjo plezalko in olimpijko, Britanko Shauno Coxsey, ki svetovno prvenstvo v Bernu spremlja kot strokovna komentatorka na Eurosportu.

Shauna Coxsey med pogovorom za Sportal Foto: Gregor Kos

"Komaj čakam, da se vse skupaj začne. Navdušena sem na primer nad dejstvom, da bomo v finalu spremljali tudi Jain Kim, ki se je ravno vrnila s porodniškega dopusta. To je res izjemen dosežek. Glede na to, da gre za plezalko, ki je specialistka za težavnost, in da se ji je uspelo uvrstiti v finale v kombinaciji obeh disciplin, je to res impresivno. Obožujem njeno plezanje in če me vprašate, ali je katero od imen v finalu presenečenje, bi izbrala njo.

Omeniti moram tudi 18-letno Francozinjo Oriane Bertone, ki je izjemna plezalka in ki zaradi mladosti na prejšnjih olimpijskih igrah v Tokiu še ni mogla nastopiti, 22-letno Američanko Brooke Raboutou, ki prav tako pleza izjemno lepo, in ki je sposobna v najbolj ključnih trenutkih najti največjo osredotočenost. Seveda nikoli in nikdar ne moremo spregledati ene in edine Janje Garnbret, ki jo obožujem, a finale bo posebna igra. Igra velike napetosti, v kateri se lahko zgodi skoraj vse. To smo že doživeli v finalu hitrostnega plezanja, kjer so izpadli favoriti, pa tudi pri nastopih Garnbretove na tem prvenstvu.

Ampak vseeno, Janja je pritiska, kot ga prinaša današnji finale vajena, dobro ve, kaj in kako mora to storiti, da bo zlata medalja njena. Janja je tekmovalka v pravem pomenu besede in to mi je pri njej izjemno všeč, je del njene osebnosti. Kaj naj rečem, komaj čakam, da se vse skupaj začne. Čaka nas šov in pol, pri čemer prav nič ne zavidam postavljavcem smeri, ki jih čaka izjemno težko delo. Dekleta si želijo težke postavitve in upam, da so postavljavci smeri poskrbeli tudi za to," je v pogovoru za Sportal razmišljala najbolj trofejna britanska plezalka in prva Britanka z olimpijsko izkušnjo Shauna Coxsey.

Finale se bo začel ob 19.00 in končal tri ure pozneje.

Kakšen je format nove olimpijske kombinacije?



Nova olimpijska kombinacija je sestavljena iz balvanskega (nizke stene, brez vrvi) in težavnostnega plezanja (visoka stena, plezalke so pripete z vrvjo), medtem ko bo hitrostno plezanje na olimpijskih igrah v Parizu na sporedu kot ločena disciplina.



Na olimpijskih igrah bo v kombinaciji in v hitrosti nastopilo po 20 tekmovalk in tekmovalcev, prvi trije v finalu kombinacije in finalista hitrostne preizkušnje na svetovnem prvenstvu v Bernu si bodo oziroma bosta že zdaj zagotovila olimpijski nastop. Za Janjo Garnbret je to glavni cilj tega prvenstva.

