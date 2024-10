Na zadnji tekmi je slavila "napačna" Američanka Annie Sanders, komaj 17-letna tekmovalka se je sploh prvič zavihtela na najvišjo stopničko zmagovalnega odra.

Prva favoritinja šele četrta, a je bilo dovolj

Prva favoritinja Natalia Grossman je bila danes komaj četrta, kar pa je bilo vseeno dovolj, da je 23-letna tekmovalka iz Salt Lake Cityja v ZDA spisala zgodovino in postala prva plezalka z zaporednimi štirimi naslovi zmagovalke seštevka svetovnega pokala v balvanih.

Grossman in Garnbret sta si do tekme v Seulu z 2000 točkami delili prvo mesto. S Seulom je Američanka osvojila dodatnih 610 točk za balvansko krono sezone. Garnbret so danes prehitele tudi Avstralka Ocenia Mackenzie (2405 točk), Japonka Mao Nakamura (2262,5), ki se nista uvrstili v finale, in Sanders (2105).

Slovenci na zadnji tekmi sezone niso tekmovali v finalu. Katja Debevec je v današnjem polfinalu končala na 12. mestu. Anže Peharc in Timotej Romšak sta dosegla 17. oziroma 18. mestu.

Debevec je seštevku 16. (1025 točk), na 13. mestu pa je sezono končala obetavna 17-letna članica slovenske ekipe Jennifer Buckley (1185 točk), ki v Seulu ni tekmovala.

17-letni Sorato Anraku je še drugo leto zapored osvojil skupni seštevek v balvanih. Foto: Guliverimage

Japonski najstnik ostaja kralj

Balvanski seštevek je pri moških ostal povsem v japonskih rokah. Domačin Dohyun Lee se kljub zmagama na zadnjih dveh tekmah v Pragi in Seulu ni vpletel v sklepni boj za seštevek. Tega je že drugo leto po vrsti dobil 17-letni Sorato Anraku (3365), na drugem in tretjem mestu v seštevku discipline sta njegova rojaka Meichi (2860) in Tomoa Narasaki (2690). Najboljši Slovenec je Peharc na 14. mestu (1121,6 točke).

"Želel bi si nekoliko več finalnih nastopov"

"Balvanska sezona je bila uspešna, definitivno najbolj za Janjo, Janja je pač dosegla vse, kar si je začrtala," je iz Seula sporočil glavni trener slovenske vrste Gorazd Hren.

Selektor članske reprezentance je izpostavil tudi mlado Buckley, ki je bila že na svoji prvi tekmi v svetovnem pokalu junija v Innsbrucku druga, boljša bila zgolj Garnbret.

Janja Garnbret se je letos osredotočila na olimpijske igre. Foto: Reuters

"Peharc in Debevec sta bila na vseh tekmah v polfinalu, pri obeh pa so manjkala finala. Želel bi si nekoliko več finalnih nastopov slovenske reprezentance. Definitivno je nekaj treba dodati še v formi," se je na novo sezono, s septembrskim vrhuncem na svetovnem prvenstvu prav v Seulu, ozrl Hren.

V sobotnih kvalifikacijah težavnosti bodo nastopile štiri Slovenke - dvakratna olimpijka Mia Krampl, Sara Čopar, Rosa Rekar in Lucija Tarkuš.

Tudi Janja je bila v Seulu, a ni tekmovala

Garnbret je sicer pripotovala v Seul. Po zlati kolajni v Parizu in zmagi pred domačimi navijači v Kopru je že končala sezono. V sredo si je ogledala zadnji nastop v karieri Gregorja Vezonika, s katerim sta si delila istega trenerja Romana Krajnika in skupaj tudi trenirala.

Korošica ima še vedno teoretične možnosti, da osvoji naslov zmagovalke seštevka sezone v težavnosti. S tremi zmagami vodi s 3000 točkami ter ima pred nedeljskim finalom sezone več kot 700 točk prednosti pred prvima izzivalkama Avstrijkama Matteo Pötzi (2250) in Jessico Pilz (2220).

