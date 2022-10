Izvrstna Američanka, ki se je poigrala s Kozinovo, zdaj počistila srednjo kategorijo

Shieldsova je šampionskim pasovom po različicah WBC, WBA in IBF dodala še lovoriko organizacije WBO in je zdaj absolutna prvakinja srednje kategorije. Marshallovi je Američanka tako tudi vrnila za edini poraz, ki ji ga je Angležinja zadala še v amaterski konkurenci. Zmagala je po soglasni sodniški odločitvi (97:93, 96:94 in 97:93).

Angležinja je po dvoboju izjemni Američanki, ki ima tudi dve zlati olimpijski kolajni (London 2012 in Rio de Janeiro 2016) ter dva naslova svetovne prvakinje (Jeju 2014 in Astana 2016) tudi priznala, da je resnično "največja boksarska vseh časov", t. i. G.O.A.T. (Greatest Of All Time), kar je sicer samozavestna Shielsdova tudi sama ves čas poudarjala. Marshallova je v svoji 12. poklicni borbi doživela prvi poraz.

Savannah Marshall je doživela to, kar so pred njo že številne boksarke, tudi slovenska šampionka Ema Kozin. Foto: Reuters

Sedemindvajsetletnici iz Flinta v Michiganu zdaj v boksu ni več preostalo veliko izzivov, premagala je vse najboljše "srednje težkašice" med profesionalkami, tudi Nemki Nikki Adler in Christino Hammer, pa rojakinjo Tori Nelson, kot nenazadnje tudi našo Emo Kozin. Zdaj ima v statistiki 13 borb in prav toliko zmag, dve je dosegla predčasno.

Shieldsova se je že podala tudi v vode mešanih borilnih veščin in zdaj namignila, da se bo v prihodnje povsem posvetila izzivom v ligi PFL (Professional Fighting League).

Preberite še: