Izvrsten obet: Peharc na balvanih najboljši v kvalifikacijah

Slovenski športni plezalec Anže Peharc je v kvalifikacijah na balvanih na evropskem prvenstvu v švicarskem Villarsu zasedel prvo mesto v svoji skupini in se zanesljivo uvrstil v polfinale. To je uspelo še Timoteju Romšaku, medtem ko bodo ženske kvalifikacijske nastope začele ob 17. uri.

Sedemindvajsetletni Anže Peharc je v drugi skupini tekmovalcev premagal štiri balvanske probleme, le na tretjem mu ni uspelo priti do vrha. To je bilo vseeno dovolj za prvo mesto po kvalifikacijah. V prvi skupini je bil najboljši Britanec Maximillian Milne, ki je preplezal vseh pet balvanov in se prav tako s prvega mesta podaja v polfinale.

Skozi kvalifikacijsko sito se je poleg Tržičana prebil tudi Timotej Romšak, ki je v drugi skupini tekmovalcev prišel do vrha treh balvanskih smeri, druga in četrta pa sta predstavljali prevelik zalogaj. Vseeno je končal na 12. mestu in si za las zagotovil polfinale najboljših 24 plezalcev. Prekratka sta bila Gregor Vezonik s tremi vrhovi v drugi skupini in Luka Potočar z dvema osvojenima vrhoma. Zasedla sta 15. oziroma 19. mesto v svojih skupinah oziroma skupno 29. in 37. V prvi skupini je bil 21. Zan Lovenjak Sudar, ki je preplezal dva od petih balvanov in na 41. mestu ostal brez polfinala.

Ob 17. uri se bodo na balvanih začele kvalifikacije za ženske. Od Slovenk bodo nastopile Katja Debevec, Lucija Tarkuš, Sara Čopar in Julija Kruder. Polfinale in finale v obeh konkurencah na balvanih bosta v petek.

V težavnosti bodo v sredo od 11. ure od Slovenk nastopile Lana Skušek, Lucija Tarkuš, Sara Čopar in Vita Lukan, od Slovencev pa Luka Potočar, Milan Preskar, Martin Bergant in Lovro Črep. Polfinale in finale v tej disciplini bo v soboto.

V nedeljo za konec evropskega prvenstva v švicarskem Villarsu sledi še kombinacija balvani/težavnost.