Izobraževanje prostovoljcev za OI prestavili, o prestavitvi iger še ne razmišljajo

Na Japonskem so prestavili izobraževanje prostovoljcev za olimpijske igre.

Organizatorji poletnih olimpijskih iger v Tokiu so danes prestavili izobraževanje za prostovoljce zaradi izbruha koronavirusa covid-19, vseeno pa so ob tem znova poudarili, da o odpovedi ali prestavitvi iger drugam ne razmišljajo.

V sporočilu za medije so organizatorji danes zgodaj zjutraj zapisali: "V boju proti širitvi okužbe novega koronavirusa smo se odločili, da prestavimo izobraževanje, ki bi se moralo začeti jutri."

Dodali so, da bodo vsakega prostovoljca posebej obvestili o novih datumih ter da to ne bo imelo nobenega vpliva na pripravo iger, katerih začetek je predviden 24. julija.

Kljub strahu, ki vlada zaradi hitre širitve novega koronavirusa po svetu, so organizatorji poudarili, da o odpovedi ali prestavitvi iger ne razmišljajo, bodo pa udeležence iger prosili, da upoštevajo preventivne ukrepe, s katerimi bi zaustavili širitev bolezni.

Mok še ne bi prestavil

Eden izmed kandidatov za londonskega župana je pred dnevi izjavil, da so igre lahko v Londonu, saj jih je ta že gostil leta 2012 in ima vso ustrezno infrastrukturo, a ga je guvernerka Tokia Yuriko Koike jasno zavrnila: "Mislim, da še nismo na tej točki." To je potrdil tudi Mednarodni olimpijski komite, ki meni, da ni potrebe po prestavitvi ali odpovedi iger v Tokiu.

Je pa koronavirus vplival na izvedbo maratona, ki se ga bodo 1. marca tako lahko udeležili le vrhunski atleti, medtem ko je bil paraolimpijski test odpovedan.

Na Japonskem je za zdaj znanih več kot 750 okuženih, trije so zaradi covida-19 tudi umrli, med njimi več kot 630 oseb z ladje, ki je zasidrana blizu Tokia, pa je bilo pozitivnih na testiranje na novi virus.

