Izjemna Američanka v pozabo pahnila še Vitalija Šerba

Ameriška gimnastična zvezdnica Simone Biles je zadnji dan 49. svetovnega prvenstva v Stuttgartu v zbirko zlatih kolajn s SP dodala še dve, potem ko je zmagala tako na gredi kot parterju. Dvaindvajsetletnica je danes osvojila še 24. in 25. kolajno s SP in za dve za seboj pustila dozdajšnjega rekorderja Vitalija Šerba. Skupno pa ima 19 naslovov.

Bilesova je tako prvenstvo v Stuttgartu, ki je manj kot leto dni oddaljeno od olimpijskih iger 2020 v Tokiu, končala s skupno petimi zlatimi kolajnami, potem ko je bila najboljša z ekipo, v mnogoboju, na preskoku, gredi in parterju. S 25 odličji, od tega z 19 zlatimi, pa je tudi prepričljivo najboljša v zgodovini gimnastičnih SP, saj je presegla Šerba iz devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Poleg tega se je zgovorna telovadka v zgodovino tega športa zapisala tudi s štirimi svojimi prvinami, ki nosijo njeno ime. V predolimpijskem letu je prvič v karieri končala SP s petimi zlatimi kolajnami, že pred prvenstvom pa je dejala, da je "99-odstotno prepričana, da je to njeno zadnje prvenstvo v karieri".

Med telovadci je prvo finalno disciplino dneva, preskok, dobil mnogobojski prvak Rus Nikita Nagornij, ki je z zmago dosegel hat-trick zlatih kolajn na tem SP, saj je poleg teh dveh naslovov osvojil tudi ekipni naslov z rusko reprezentanco. Rusi so dosegli dvojno zmago na tem orodju, saj je srebro pripadlo njegovemu reprezentančnemu kolegu Arturju Dalalojanu.

Brez konkurence je bila tudi na gredi. Foto: Reuters

Na bradlji, nekdaj paradnem orodju Mitje Petkovška, ki je prav v Stuttgartu na SP leta 2007 osvojil svoj zadnji naslov svetovnega prvaka in si s tem priboril tudi nastop na olimpijskih igrah v Pekingu 2008, je v tesnem boju za naslov zmagal 20-letni Joe Fraser. Britanec je zgolj za 0,017 točke premagal Turka Ahmeta Onderja na drugem mestu, tretji je bil Japonec Kazuma Kaya, ki je prav tako zaostal za le 0,0334 točke.

Na drogu, kjer je na SP 2007 Aljaž Pegan z naslovom svetovnega podprvaka ostal za zaprtimi vrati OI, je zmagal Brazilec Arthur Mariano pred Hrvatom Tinom Srbićem.

Slovenci so na tem prvenstvu, glavnem kvalifikacijskem situ za OI 2020, zaostali za načrti, saj so imeli za glavni cilj uvrstitev na olimpijske igre, ki ga ne telovadke Adela Šajn, Teja Belak in Tjaša Kysselef prek mnogoboja ne Sašo Bertoncelj prek konja z ročaji na tem SP niso uresničili. Vsi so nastope končali že v kvalifikacijah.

Izidi drugega dne finalov na 49. svetovnem prvenstvu v športni gimnastiki v Stuttgartu: - moški, preskok:

1. Nikita Nagornij (Rus) 14,966 točke

2. Artur Dalalojan (Rus) 14,933

3. Igor Radivilov (Ukr) 14,749 - bradlja:

1. Joe Fraser (VBr) 15,000

2. Ahmet Onder (Tur) 14,983

3. Kazuma Kaya (Jap) 14,966 - drog:

1. Arthur Mariano (Bra) 14,900

2. Tin Srbić (Hrv) 14,666

3. Artur Dalalojan (Rus) 14,533 - ženske, gred:

1. Simone Biles (ZDA) 15,066

2. Tingting Liu (Kit) 14,433

3. Shijia Li (Kit) 14,300 - parter:

1. Simone Biles (ZDA) 15,133

2. Sunisa Lee (ZDA) 14,133

3. Angelina Melnikova (Rus) 14,066

