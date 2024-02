Italijanu mednarodni turnir v Novi Gorici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek se je v igralniško-zabaviščnem centru Perla v Novi Gorici po dobrem tednu dni šahovskih partij končal 28. turnir Hit open 2024. Šahisti in šahistke so na največjem mednarodnem šahovskem turnirju v Sloveniji tekmovali na dveh turnirjih - A in B. Na A turnirju je zmagal velemojster Pier Luigi Basso iz Italije.