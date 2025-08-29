Judoistka Bežigrada Ilariia Tsurkan je na kadetskem svetovnem prvenstvu v Sofiji Sloveniji priborila srebrno kolajno v kategoriji do 63 kilogramov. Letos je tekmovalka osvojila tudi zlato kolajno na olimpijskem festivalu evropske mladine.

Po prostem prvem krogu je ugnala Belorusinjo Sofijo Lisuskajo, v četrtfinalu nato v podaljšku bronasto z letošnjega evropskega prvenstva Francozinjo Chloe Jean. Tudi v polfinalu ji je nasproti stala bronasta s kadetskega evropskega prvenstva, Gruzijka Nana Gulbiani. Šele v finalu jo je ustavila aktualna evropska kadetska prvakinja Rusinja Aišat Alijeva.

Ilariia Tsurkan je izjemno nadarjena ukrajinska tekmovalka, ki vadi v Ljubljani, a za Slovenijo nastopa s posebnim statusom begunke. Na Judo zvezi Slovenije si želijo, da končno dobi tudi slovensko državljanstvo. Tega že ima njen 20-letni brat Igor, nosilec kolajn s kadetskega evropskega in svetovnega prvenstva ter dveh odličij z mladinskih evropskih prvenstev. V članski konkurenci je bil srebrn februarja na tekmi European Open v Ljubljani.