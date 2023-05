Ilar: Odstopanja od ciljev so bila majhna

Slovensko veslanje je z evropskim prvenstvom na Bledu zažarelo v polni luči. Po dolgem času so imeli reprezentanti polne tribune svojih navijačev. Žal je manjkal pravi rezultatski uspeh, a selektor Jan Ilar poudarja, da so bila odstopanja od zastavljenih ciljev majhna.

"Res smo rahlo zaostali za cilji. Največ smo pričakovali od Rajka Hrvata v lahkem enojcu, ki je bil v igri za kolajno. V tej zelo izenačeni konkurenci je nato odločala tudi dnevna forma," je za STA povedal Ilar.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Vse svoje cilje je s finalom B ter odličnim stopnjevanjem dosežkov izpolnila skifistka Nina Kostanjšek. Finale B je bil želja tudi za dvojec brez krmarja Jaka Čas/Nik Krebs in skifista Filipa Mateja Pfeiferja. "Pri obeh posadkah je malo zmanjkalo, pri enojcu tudi z nekaj smole. Z zmagama v finalih C in D pa so veslači v obeh čolnih dokazali, da so zastavljenim ciljem zelo blizu," je še dejal Ilar.

V splošni oceni je Ljubljančan zato strnil: "Mislim, da smo naredili korak naprej, predvsem mlajše ekipe. Domače prvenstvo pa se je izkazalo tudi za velik pritisk za vse reprezentante, kar se je seveda malo poznalo. Vsekakor verjamem, da so še boljši, kot to kažejo končne uvrstitve, saj so to na tekmah že dokazovali."

Najprej bo treba res temeljito analizirati

Za odgovor na vprašanje, kako naprej v sezoni, ki bo na svetovnem prvenstvu v Beogradu ponudila tudi prvo priložnost olimpijskih kvalifikacij za Pariz 2024, Ilar pravi, da je še prezgodaj. A dejstvo je, da se je kot kandidat za člansko reprezentanco z nastopi na prvoaprilski regati na Bledu in nato na svetovnem pokalu v Zagrebu ponudil predvsem Isak Žvegelj.

"Najprej bo treba prihodnji teden res temeljito analizirati in oceniti nastope tukaj. Pogledati bo treba tudi dosežke konkurence in oceniti, kje so možnosti največje. Potem pa bodo morale posadke na naslednjih tekmah pokazati, kje so in kako so pripravljene. Lahko rečem le, da je vse možno." Pri tem Ilar ni izključil niti možnosti, da se poskusi s kakšno novo kombinacijo.

A časa za morebitne spremembe bo malo. Slovenci se bodo po tradiciji junija še enkrat predstavili na regati na Bledu, nato pa še na zadnji tekmi svetovnega pokala v Luzernu. Po tem sledijo sklepne priprave za svetovno prvenstvo.

Morda bo veslačem dala potreben kanček motivacije tudi izjemna kulisa na evropskem prvenstvu, kjer so gledalci predvsem v soboto in nedeljo napolnili tribuno do zadnjega kotička in glasno vzpodbudili reprezentante.

"Kulisa je bila res lepa. Za veslače po eni strani odlično, po drugi tudi breme, saj tega niso vajeni. Odstopanja od zastavljenih ciljev ob vsem tem niso bila velika, a na koncu so bili malenkost boljši nasprotniki in to jim je treba športno priznati."

