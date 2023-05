Hrvat tudi na Bledu na nesrečnem četrtem mestu

Rajko Hrvat Foto: Vid Ponikvar/Sportida Izkušeni slovenski reprezentant Rajko Hrvat je za Francozom Hugom Beureyjem, Italijanom Nielsom Torrejem in Švicarjem Andrijem Struzino zaostal že v prvi četrtini proge, nato pa mu razlike s hitrim ritmom ni uspelo izničiti. Nekaj možnosti je ponujal finiš, saj se je Hrvat Švicarju na 1.500 metrih približal na 75 stotink sekunde in slovenski reprezentant je znan po dobri končnici. A tokrat je Struzina našel odgovor in moč za protinapad. V ospredju je dolgo kazalo na zmago Italijana, a ga je v zadnjih zavesljajih prehitel Francoz.

"Nekaj minut po regati težko ocenjujem vse skupaj. Sami ste videli. V končnici me je zmanjkalo. Moral sem hitro v tekmo in to me je stalo uspeha. Že drugič zaporedoma sem četrti na evropskem prvenstvu. Zdaj moram to prespati in gremo naprej," je po tekmi povedal Hrvat, zadovoljen sicer s finalom: "A obenem čutim veliko razočaranje, ker sem ostal brez kolajne. Sezona je še dolga."

Nina Kostanjšek Foto: Vid Ponikvar/Sportida Nastope so končale tudi druge slovenske posadke. Nina Kostanjšek je zasedla tretje mesto v finalu B in z devetim mestom na evropskih prvenstvih dosegla tudi najboljšo uvrstitev v karieri. "Šla sem na zmago v malem finalu," je odkrito povedala tekmovalka izolskega kluba.

Jaka Čas in Nik Krebs sta dobila finale C oziroma zasedla 13. mesto med dvojci brez krmarja, Filip Matej Pfeifer pa je bil najmočnejši v finalu D med skifisti, kar mu je prineslo 19. mesto. "Taktike danes niti ni bilo. Zaradi sončarice sva se s trenerjem odločila, da grem poizkusiti, saj sem razmišljal o odpovedi. Na koncu pa niti ne vem, kaj se je zgodilo. Velika želja, publika in je uspelo," je po tekmi dejal Pfeifer, ki je še enkrat izpostavil, da si je želel finale B, ki pa mu je v repasažu ušel za pol sekunde.