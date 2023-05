Nina Kostanjšek s četrtim mestom v finale B

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nina Kostanjšek je na evropskem prvenstvu v veslanju na Bledu v polfinalu skifistk zasedla četrto mesto in bo v nedeljo nastopila v finalu B.

V drugi predtekmovalni skupini je začela odločno in se prvih 500 metrov enakovredno kosala z Ievo Adomavičiute iz Litve in zmagovalko uvodne tekme svetovnega pokala Španko Virginio Diaz Rivas. Razred zase je bila svetovna in evropska prvakinja Nizozemka Karolien Florijn.

V nadaljevanju je razlika začela naraščati, v sami končnici pa je tekmovalka izolskega kluba še enkrat napadla in se na čoln zaostanka približala tretjeuvrščeni Španki, vseeno pa zasedla nehvaležno četrto mesto, ki prvo vodi v finale B.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Imela sem težko skupino in vedela sem, da bo težko priti v finale, a sem si to potihoma želela. To je moje tretje evropsko prvenstvo, najbližje sem bila finalu A, borila sem se celo progo in nimam si česa očitati. S tem nastopom sem lahko zadovoljna," je po tekmi povedala slovenska tekmovalka. Piko na i bo skušala dodati v nedeljo, ko želi popraviti lansko deveto mesto s prvenstva v Münchnu.

"Start imam običajno zelo hiter, vedela pa sem, da me bodo tekmovalke kmalu ujele. V nadaljevanju je bil načrt, da se jih skušam držati in ostajam v boju za tretje mesto," pa je o sami tekmi še dodala tekmovalka in se ob tej priliki zahvalila tudi navijačem za bučno podporo na tribunah.

Ob Nini Kostanjšek so se iz skupine v finale B uvrstile še Čehinja Lenka Lukšova, ki je v Zagrebu osvojila bron in Grkinja Evangelia Fragku.

Iz prvega polfinala pa bodo v finalu A nastopale Švicarka Aurelia-Maxima Katharina Janzen, Bolgarka Desislava Angelova in Srbkinja Jovana Arsić, v finale B pa Danka Fie Udby Erichsen, Madžarka Kitti Bertus in Latvijka Laine Rumpe.

Ob Nini Kostanjšek bodo v nedeljo nastopili še Rajko Hrvat v finalu lahkih skifistov, Jaka Čas in Nik Krebs med dvojcem brez krmarja v finalu C in Filip Matej Pfeifer v finalu D v skifu.