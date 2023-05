IJF: Med kaznovanimi Rusi ni športnikov

Potem ko je Mednarodna judoistična zveza (IJF) prepovedala prihod na svetovno prvenstvo osmim Rusom, je danes generalni direktor IJF Vlad Marinescu potrdil, da med njimi ni tekmovalcev in tekmovalk, temveč le trenerji in člani osebja ruske reprezentance, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izvršni odbor Mednarodne judoistične zveze (IJF) je pred dnevi sprejel odločitev, da lahko Rusi in Belorusi kot nevtralni športniki nastopajo na tekmovanjih pod njihovim okriljem. Vendar le tisti, ki niso povezani z vojno propagando proti Ukrajini. Za preverjanje je krovna zveza namreč najela "ugledno podjetje", ki preiskuje ruske in beloruske predstavnike.

Nato je v sredo IJF sporočila, da je prihod v Doho na SP prepovedala osmim ruskim predstavnikom, je takrat poročala nemška tiskovna agencija dpa. Danes je pred nedeljskim začetkom tekmovalnega sporeda generalni direktor IJF dejal, da med osmerico ni tekmovalcev, ki se bodo borili na tatamijih v Katarju.

Na seznamu je tako ostalo 19 ruskih in beloruskih judoistov in judoistk v nevtralni ekipi.

Ukrajinska judoistična zveza (UJF) je, kot je pred dnevi navajala agencija Reuters, zapisala, da so številni ruski in beloruski judoisti, prijavljeni na prvenstvo, aktivni vojaki. Posledično je sporočila, da bo zaradi odločitve IJF glede vključevanja Rusije in Belorusije na mednarodna tekmovanja bojkotirala svetovno prvenstvo.

To bo sicer potekalo od 7. do 14. maja.

Uvodni dan sta na sporedu obe najlažji kategoriji do 48 kg za ženske in do 60 kg za moške, kjer bosta slovenske barve branila Maruša Štangar in David Štarkel.

SP v Katarju bo prvo med največjimi judoističnimi tekmami, ki bodo dale velik del točk za olimpijsko lestvico, ki odloča o nastopu v Parizu 2024.