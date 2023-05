Štangarjeva: Naša kategorija je zelo odprta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na svetovnem prvenstvu v Katarju bo prva iz slovenskega tabora na tatami stopila Maruša Štangar v kategoriji do 48 kilogramov. Kljub težavam s poškodbami Ljubljančanka meni, da je sposobna poseči po zelo visoki uvrstitvi.

Tekmovalka Olimpije je vsako leto konkurenčna v najlažji ženski kategoriji, prav tako vsako leto na seriji najmočnejših tekmovanj poseže po stopničkah, a ji v zadnjih štirih letih poškodbe preprečujejo, da bi napravila niz dobrih rezultatov.

Tudi v letošnji sezoni je nosilko kolajne z EP v Minsku v pripravi na SP skoraj do zadnjega ovirala poškodba kolena. "Vseeno se počutim sposobna za visoka mesta. Naša kategorija je zelo odprta in na najvišjih mestih se tekmovalke pogosto menjajo. Veliko je odvisno od malenkosti in mislim, da s pravim fokusom lahko posežem zelo visoko. A v judu je tako, da se lahko zelo hitro tudi poslovim," je pred odhodom v Doho za STA povedala Štangarjeva.

Jasno je, da 25-letni reprezentantki zaradi poškodbe manjka nekaj tekem. "Odpoved nastopov res ni najboljša popotnica, saj je tisto pravo pripravljenost mogoče doseči le na tekmah. Po drugi strani pa imam za sabo veliko tekem, imam izkušnje in tudi na podlagi tega bom šla na SP," je še povedala 25-letna študentka biotehnične fakultete.

Formo je v zadnjem mesecu dni pilila na močnih mednarodnih pripravah v Avstriji in na Madžarskem, ki so bile tudi odlična priložnost za močan sparing, čeprav je bilo zaradi poškodbe tudi tukaj še vedno potrebnega nekaj prilagajanja.

"Vem, da bo poškodovana noga zdržala, seveda pa se primanjkljaj malo pozna. Po drugi strani sem zaradi spremembe treninga določene tehnike vadila malo drugače, bolj poudarjeno, del pa seveda tudi slabše, saj kar nekako avtomatsko varujem poškodovano nogo. A to me ne bo ustavilo. Vem, da bo na SP nastopilo veliko zelo dobrih tekmovalk, vem pa tudi, da prav nobena ni nepremagljiva."

SP v Dohi bo tudi prva med največjimi tekmami, ki bodo dale velik del točk za olimpijsko lestvico, ki odloča o nastopu v Parizu 2024, zato ima končna uvrstitev še večjo težo. "Moram dokazati, da sem zraven. Želja je velika, motivacija je velika. Seveda pa moram paziti, da pritisk ne bo prevelik. Sama bom enostavno nastopala iz tekme v tekmo in skušala dati vse od sebe in odpraskati, kar se da, da se vsakič prebijem krog naprej," je še povedala pripadnica slovenske vojske.

