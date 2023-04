Judoistična zveza odpira vrata Rusom in Belorusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izvršni odbor Mednarodne judoistične zveze (IJF) je sprejel odločitev, da lahko Rusi in Belorusi kot nevtralni tekmovalci nastopajo na tekmovanjih pod njihovim okriljem, so sporočili v izjavi za javnost.

IFJ bo zadnjo odločitev glede pravice športnikov iz Rusije in Belorusije do tekmovanj podal po temeljitem pregledu vsakega posameznika.

Krovna judoistična zveza je namreč najela "ugledno podjetje", ki bo preverjalo posameznike, vključno z njihovimi profili na družbenih medijih ter tamkajšnje objave s poudarkom na vojni propagandi, so dodali v izjavi za javnost.

Nadalje so zapisali, da bodo tekmovalci in predstavniki trenerskih štabov ter ekip lahko nastopali le, če bodo dobili zeleno luč pod novim sistemom preverjanja.

Kvalifikacije za OI od junija lani

Kvalifikacije za olimpijske igre v Parizu prihodnje leto potekajo vse od junija lani, pomembne točke pa bodo delili še na svetovnem prvenstvu Dohi med 7. in 14. majem. Po besedah krovne zveze odločitev omogoča enakovredne možnosti vsem tekmovalcem, da si zagotovijo vstopnico za OI.

Pri krovni zvezi se sklicujejo na resolucijo Združenih narodov, da ima vsak pravico sodelovati v športu in da diskriminacija ter predsodki nimajo mesta v športu.

"Odločno smo proti vsem oblikam agresije, diskriminacije, vojne ali izgube življenj. Trdno verjamemo, da ima vsakdo pravico do udeležbe v športu, ne glede na etnično pripadnost, vero ali spol. Šport je glavni povezovalni element za dialog in spravo," so še zapisali.

Dodali so, da je IJF vključujoča organizacija, ki temelji na vrednotah ter se posveča promociji in zaščiti juda kot miroljubnega načina spoštovanja človekovih pravic ter podpira globalno enotnost, prijateljstvo in mir.