Hrvat srebrn na finalu svetovnega pokala v Rotterdamu

"Po treh letih sem spet na stopničkah in to na finalu svetovnega pokala. To je odlična popotnica za letošnje svetovno prvenstvo v Linzu in res se že veselim prvenstva," je bil po tekmi zadovoljen Hrvat.

V izredno težkih razmerah, posebej v petkovem prvem delu tekmovanja, se je v soboto izkušeni Izolan odlično znašel in večji del tekme veslal trdno na drugem mestu.

"Težkih pogojev sem vajen. Že na startu sem malo 'pokrajšal' zavesljaj, da me vetrovni sunek ne bi presenetil. Sicer pa mi nasprotni veter paše. Na tekmi sem napadal zmago, a Avstralec je bil danes boljši in lahko mu le čestitam. Čakam pa kot rečeno svetovno prvenstvo in da se tam spet udariva," je še dejal športnik z Obale, ki trenutno osamljen uspešno brani slovenske barve v svetovni veslaški eliti.

Nastopili sta še dve slovenski posadki. Nik Krebs in Miha Aljančič v dvojnem dvojcu sta v finalu C zasedla drugo mesto oziroma skupno 14. na tekmovanju, pri tem pa odveslala dobro drugo polovico tekme, saj sta bila na polovici še na četrtem mestu. Jaka Malešič in Aleš Jalen sta bila v finalu C lahkih dvojnih dvojcev peta.