Hrvaški grozi suspenz krovne protidopinške agencije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Težava je v tem, da hrvaška nima samostojne športne protidopinške agencije, saj je vlada v letu 2010 v sklopu varčevalnih ukrepov to ukinila in njene naloge prenesla na republiški Zavod za toksikologijo. Danes naloge protidopinške organizacije v državi opravlja Služba za protidopinški nadzor, ki deluje pod Zavodom za javno zdravje.

To pa ne zadostuje kriterijem Wade. "Wada jasno zapoveduje, da mora biti nacionalna protidopinška agencija popolnoma samostojna in ne sme biti del državnih organov," je za Hino pojasnil profesor Davor Plavec, ki je predsednik hrvaškega društva za medicino v športu pri hrvaški zdravniški zbornici.

Foto: Reuters

Kot je izpostavil Plavec, se kljub drugačnim obljubam trenutno ne pripravlja zakonodaja, ki bi popravila trenutno stanje. To pa bi lahko celo ogrozilo hrvaške nastope na mednarodnih športnih tekmovanjih.

"V decembru na Hrvaško prihaja inšpekcija Wade in grozi ji, da bi bila razglašena za državo, ki ne izpolnjuje kriterijev svetovne agencije, kar je razlog, zaradi česar so trenutno suspendirani Rusija in Severna Koreja. Hrvaški grozi suspenz," je bil jasen Plavec, ki poziva vlado, da čim prej pripravi zakonski predlog za ustanovitev samostojne protidopinške agencije.