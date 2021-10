Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jamajški sprinter Nesta Carter je še drugič v karieri padel na dopinškem testu, je potrdila mednarodna atletska zveza - Svetovna atletika. Petintridesetletnik je poleti sicer končal športno pot, a zdaj so ga še enkrat zalotili pri jemanju nedovoljenih substanc, poročajo agencije.

Nesta Carter je na dopinškem testu prvič padel na olimpijskih igrah v Pekingu 2008, naknadno pa je zaradi tega štafetno zlato kolajno izgubil tudi največji jamajški sprinter Usain Bolt, ki je kariero tako končal z "le" osmimi olimpijskimi zlatimi odličji.

Primer Carter sicer še ni končan. Atlet se bo 14. oktobra zglasil na zaslišanju. Prav zaradi tega še niso znane podrobnosti primera in substanc, ki naj bi jih športnik užival.

Carter se je s štafeto Jamajke v teku na 4 x 100 metrov veselil zlatega odličja na igrah v Pekingu 2008 in Londonu 2012. V prvem primeru, ob Boltu sta bila v štafeti še Michael Frater in Asafa Powell, je ostal brez odličja. Na svetovnih prvenstvih je Carter s štafeto osvojil tri zlate in srebrno odličje ter posamični bron. Njegov osebni rekord v teku na 100 m je 9,78 sekunde.