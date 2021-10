Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvaintridesetletna Nigerijka Blessing Okagbare je bila zaradi pozitivnega vzorca diskvalificirana med poletnimi igrami, s čimer se je takrat podpisala pod prvi dopinški primer v Tokiu. Vzorec so ji odvzeli na Slovaškem, štiri dni pred začetkom OI. Atletska komisija za integriteto (AIU) je v sporočilu za javnost zapisala, da je imela Okagbarejeva takrat previsoko vrednost rastnega hormona.

AIU pa je danes sporočila, da je bila Okagbarejeva pozitivna še na EPO, kar je pokazala analiza vzorca krvi, odvzetega 20. junija oziroma dober mesec dni pred OI, piše AFP.

Obenem je neodvisna komisija Okagbarejevo obremenila še tretjega dopinškega prekrška, saj med preiskavo ni sodelovala. Komisija je zapisala, da Okagbarejeva ni želela predložiti ključnih dokumentov ter drugih podrobnosti.

Sprinterka je zlorabo prepovedanih poživil zanikala, odločitev o morebitni kazni pa bo sprejelo disciplinsko sodišče in ob morebitni pritožbi kasneje tudi Mednarodno športno razsodišče.

Prihodnost 32-letne Afričanke v kraljici športov je po dopinški aferi negotova. Foto: Reuters

Za nigerijsko atletiko je to nov udarec, potem ko so desetim tekmovalcem in tekmovalkam prepovedali nastope v Tokiu, ker se niso držali pravil dopinških testiranj zunaj tekmovališč, je že med OI zapisala AFP.

Okagbarejeva je sicer dobitnica srebrnih kolajn v skoku v daljino na OI 2008 v Pekingu in svetovnem prvenstvu v Moskvi leta 2013 ter bronaste v teku na 200 m na istem SP. Trenira v Floridi pod vodstvom trenerja Rana Reiderja skupaj z ameriškim sprinterjem Trayvonom Bromellom in olimpijskim prvakom na 200 m, Kanadčanom Andrejem De Grassom.