Habjanu Malavašiču srebro na EP

Slovenski lokostrelec Den Habjan Malavašič je zadnji dan evropskega tarčnega prvenstva v Essnu v Nemčiji v moški konkurenci z ukrivljenim lokom osvojil srebrno medaljo in naslov evropskega podprvaka. V finalnem dvoboju proti favoritu Meteju Gazozu iz Turčije je izgubil z 0:6.

Kot je Habjan Malavašič dejal za Lokostrelsko zvezo Slovenije, je bil dvoboj proti favoriziranemu Turku sproščen in da ni čutil pritiska.

Zelo je vesel srebrne medalje, saj je zanj to velik uspeh. Užival je v finalni areni in se veseli novih priložnosti. S streljanjem v dvoboju je bil zadovoljen, zaveda pa se, da bo potreboval še nekaj izkušenj za zmago, so zapisali na spletni strani LZS.

Na poti do finala je Habjan Malavašič zmagal v šestih dvobojih, v finalu pa ni bil kos trenutnemu olimpijskemu prvaku.

Že pred tem je uspeh v Essnu dosegel njegov reprezentančni kolega Žiga Ravnikar, ki je v evropskih kvalifikacijah za olimpijske igre osvojil bron in kvoto za nastop v Parizu letos poleti.