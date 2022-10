"Grem po kolajno. Vse, kar ne bo medalja, bo razočaranje. Če je ne bo, me sicer ne bo ustavilo, ampak cilj je jasen. Sem pripravljena, verjamem vase, malo pa bosta vplivala tudi žreb in dan. A če hočeš biti najboljši na svetu, moraš premagati vse nasprotnike," je na druženju z novinarji pred SP povedala tekmovalka ljubljanskega Bežigrada. Obenem opozarja, da se pri športu, kot je judo, kjer o zmagi odloča trenutek, vsa pričakovanja vedno ne izidejo po željah.

"Zadnja dva meseca so bile priprave res dobre. Fizično in mentalno sem dobro pripravljena in to je osnova, da bi mi uspelo izenačiti pričakovanja z resničnostjo," je še povedala tekmovalka, ki tudi z odkrito napovedjo o boju za odličje kaže, da je v formi, s katero se podaja v lov za najvišja mesta.

Letos na EP so jo ustavile poškodbe

Leto 2021 je bilo tudi leto Andreje Leški s kolajno na evropskem in svetovnem prvenstvu, sledile so nove zmage in dvig samozavesti. Na evropskem prvenstvu letos spomladi v Sofiji je kot prva nosilka zato brez dvoma spadala v krog kandidatk za zmago, ostala pa je praznih rok. Ustavile so jo poškodbe. Začelo se je s kolenom, marca sta sledili še poškodba hrbtenice in vratu in pripravljenost ni bila 100-odstotna. Očitno je bilo pomanjkanje tekem.

Poškodba, pomanjkanje tekem in treninga so tudi po psihološki plati pustili sledi, kar se je pokazalo na tekmi. Izgubila je z Britanko Gemmo Howell, kasnejšo zmagovalko. "Ta tekma je bila nekakšno opozorilo oziroma lekcija za naprej," je povedala varovanka Andreja Šturbabina. A zdaj je optimistična: "Sanirala sem vse, kar me je oviralo v zadnjih mesecih. Priprave so potekale dobro, počutim se dobro. Pravijo, da sreča spremlja hrabre in hrabro grem na SP."

Foto: Guliverimage

Morda je kakšna tekma res manjkala

Še najbolj v sezoni 2022 manjkajo tekme na najvišji ravni, kjer je mogoča primerjava s konkurenco. "Tudi v Sloveniji sparingi so. Niso slabi, ni pa to raven, s katero se srečamo na najmočnejših tekmah, in šele tam vidiš točno, kako dober si. Morda je kakšna tekma res manjkala, a to smo skušali nekako nadomestiti s simulacijskimi treningi, jutranjimi in popoldanskimi boji, s sodniki in drugim. Da nekako občutimo ta pravi tekmovalni ritem."

Tudi konkurenca je nepredvidljiva. Manjkata najboljši tekmovalki zadnjih let in finalistki lanskih olimpijskih iger Francozinja Clarise Agbegnenou in Tina Trstenjak. Krog favoritinj za odličja je zato zelo širok. "Seveda sproti delamo analizo nasprotnic. Tudi sama, če ne tekmujem, rada pogledam te nastope. Morda ne vsake borbe, a vsaj malo vidim, kako je kdo pripravljen. Jasno pa je, da so presenečenja mogoča, kot se je to zgodilo na evropskem prvenstvu."

Tudi na Judo zvezi Slovenije se zavedajo, da je Andreja Leški ta trenutek najbolj vroča tekmovalka slovenskega tabora. Mnogi že napovedujejo, da bo tretja Slovenka po Urški Žolnir in Tini Trstenjak, ki bo zaznamovala kategorijo do 63 kg. "Ponosna sem na to in tudi na to, da sem prvo ime reprezentance. Upam, da bom ta trend nadaljevala ter uresničila lastna pričakovanja in pričakovanja javnosti."