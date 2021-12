Garnbretovi in druščini dodatna tekma z novim formatom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC) je danes objavila, da je v koledar tekem svetovnega pokala dodala tekmo na Kitajskem. Najboljša plezalka zadnjih let, Slovenka Janja Garnbret in ostali se bodo med 6. in 9. oktobrom merili v Chongqingu.