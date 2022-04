Garnbretova in Kruder zmagovalca prve tekme državnega prvenstva

Prvi aprilski konec tedna je bil prav zimski, ko so se slovenski športni plezalci v vseh starostnih kategorijah pomerili na uvodni tekmi državnega prvenstva v balvanskem plezanju na Logu pri Brezovici.

Garnbretova edina dosegla vse štiri vrhove

V članski konkurenci je med članicami suvereno slavila Janja Garnbret (Šaleški AO), ki je edina v finalu dosegla vse štiri vrhove, odlično ji je sledila drugouvrščena Lučka Rakovec (PK FA) s tremi vrhovi, kolikor jih je dosegla tudi mlada Sara Čopar (ŠPO PD Celje Matica) na tretjem mestu, od letos tudi nova članica slovenske reprezentance v športnem plezanju. Na četrto mesto se je uvrstila Mia Krampl (AO PD Kranj), na peto in šesto pa Lana Skušek in Katja Debevec (obe PK Scena).

Kruder osvojil dva vrhova

Med člani so se karte v finalu dodobra premešale, zmago pa si je z dvema vrhovoma, a najmanj poskusi priplezal Jernej Kruder (ŠPO PD Celje Matica), isto število vrhov so osvojili tudi Martin Bergant (PK Škofja Loka) na drugem, Zan Lovenjak Sudar (PK Scena) na tretjem in Anže Peharc (AO PD Kranj) na četrtem mestu. Peti je bil Timotej Romšak (PK Kamnik), šesti pa Luka Potočar (ŠPO PD Radovljica).

Zmago med člani si je z dvema vrhovoma, a najmanj poskusi priplezal Jernej Kruder. Foto: Luka Fonda

V mladinski konkurenci do 20 let sta na najvišjo stopničko stopila Betka Debevec in Timotej Romšak (oba PK Kamnik), med kadeti do 18 let pa Sara Čopar (ŠPO PD Celje Matica) in Luka Jerman (PK Kamnik). Med starejšimi deklicami in dečki do 16 let sta slavila Jennifer Buckley (Društvo za razvoj plezalne kulture) in Lan Čreslovnik (ŠD Balvanija), med mlajšimi deklicami in dečki do 14 let Tina Bobnar (AO PD Kranj) in Martin Stanovnik (ŠPD Korenjak), med cicibani do 12 let pa Zala Marjetič in Maks Oblak (oba ŠPD Korenjak).