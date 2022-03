Plezalca leta Garnbretova in Potočar, nagrada za življenjsko delo Kukovcu

Letošnji prejemnik priznanja za življenjsko delo v alpinizmu je alpinist, gorski reševalec, morjeplovec in svetovni popotnik Dušan Kukovec, rojen leta 1928, ki je z Janezom Resnikom že leta 1969 kot prvi Slovenec preplezal klasično smer v Eigerju. Starosta Šaleškega alpinističnega odseka (ŠAO) in GRZS - Postaje Celje je tudi eden najstarejših alpinistov in gorskih reševalcev pri nas.

Športno plezanje je z letom 2021 postalo enakovreden član velike družine olimpijskih športov. V Tokiu je za izjemno promocijo tega športa in Slovenije poskrbela Janja Garnbret, ki je osvojila premierno olimpijsko zlato kolajno v športnem plezanju. Skoraj mimogrede je postala še zmagovalka sezone svetovnega pokala v disciplini težavnostno plezanje. Premika tudi mejnike plezanja v naravnih plezališčih.

Janja Garnbret Foto: Anže Malovrh/STA Garnbretova je poskrbela za enega najbolj odmevnih športnih dosežkov v zgodovini Slovenije. Vse njene dosežke je prepoznala tudi matična organizacije ter jo nagradila z nazivom najuspešnejše športne plezalke v letu 2021. Garnbretova je lani postala tudi najuspešnejša športnica leta 2021 v letnem izboru Društva športnih novinarjev Slovenije.

Najuspešnejši športni plezalec je Luka Potočar, ki se je izkazal na svetovnem članskem prvenstvu v Moskvi z osvojenim drugim mestom v težavnosti.

Luka Potočar Foto: Grega Valančič/Sportida Priznanja za najbolj obetavne športne plezalce so prejeli Sara Čopar, Lovro Črep, Lina Funa, Gorazd Jurekovič, Zala Mlakar Starič, Liza Novak, Lucija Tarkuš in Timotej Romšak.

Zaradi epidemije novega koronavirusa so priznanja in naslove za najodmevnejše dosežke v alpinizmu podelili hkrati za sezoni 2020 in 2021. Najuspešnejši alpinistki v letu 2020 sta Sara Jaklič in Marija Jeglič, najuspešnejši alpinist leta 2020 je Luka Lindič, naslov najbolj obetavnega alpinista leta 2020 pa je pripadel Blažu Karnerju.

Za leto 2021 je naslov najbolj obetavnega alpinista pripadel Krištofu Frelihu, najuspešnejša alpinistka minulega leta je Anja Petek, najuspešnejši alpinist pa Luka Stražar. Ker je zlati cepin, ki ga podelijo najuspešnejšim v alpinizmu prenosljiv, je bil v lasti prejemnikov za leto 2020 zgolj nekaj minut.

V turnem smučanju, ki bo prvič na zimskih olimpijskih igrah leta 2026 v Cortini d'Ampezzo, je priznanje za najbolj obetavnega tekmovalca prejel Klemen Španring, Luka Kovačič in Karmen Klančnik Pobežin pa sta dobitnika priznanja za najuspešnejšega turnega smučarja oziroma najuspešnejšo turno smučarko leta 2021 v Sloveniji.