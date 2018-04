Garnbretova in Kruder v finalu tekme v Meiringenu

Janja Garnbret in Jernej Kruder sta se uvrstila v finale uvodne tekme svetovnega pokala športnih plezalcev in plezalk v balvanskem plezanju v švicarskem Meiringenu. Garnbretova se je v zadnji krog tekmovanja prebila z drugim dosežkom ženskega polfinala, Kruder pa je bil v moškem polfinalu peti.

V polfinalu je bila od Garnbretove boljša le Japonka Akiyo Noguchi. Za najboljši dosežek v moškem polfinalu pa je poskrbel Avstrijec Jakob Schubert, ki ga trenira nekdanji slovenski selektor Roman Krajnik.

V polfinalu je tekmovalo po 20 tekmovalcev in 20 tekmovalk v vsaki od konkurenc. V finalu, ki se bo začel ob 18.30, pa bo nastopilo sedem tekmovalcev v moški in šest tekmovalk v ženski konkurenci. Kruder si je namreč peto mesto razdelil še z Japoncem Tomoakijem Takato in Rusom Aleksejem Rubcovom.

Skozi petkove kvalifikacije so se prebili štirje Slovenci. Kruder v moški ter Janja Garnbret, Katja Kadić in Mia Krampl v ženski konkurenci. Kadićeva je pristala tik pod robom finala na osmem mestu, Kramplova pa je tekmo končala na repu polfinalistk, na 20. mestu.

Garnbretova je v kvalifikacijah vpisala deveti dosežek, Mia Krampl in Katja Kadić pa sta pristali na 11. in 13. mestu. Kruder pa je v kvalifikacijah osvojil 13. mesto.

Tjaša Slemenšek (27.), Mina Markovič (31.), Urška Repušič (41.) in Vita Lukan (45.) so ostale brez polfinalnega nastopa. Pri moških pa so v kvalifikacijah nastopili še Anže Peharc (29.), Domen Škofic (47.), Gregor Vezonik (51.) in Zan Sudar (81.).