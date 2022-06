Fitzpatrick zmagovalec OP ZDA

Matt Fitzpatrick je zmagovalec odprtega prvenstva Združenih držav Amerike v golfu. To je za 27-letnega Angleža prvi naslov na majorjih v karieri, do katerega je prišel po dramatičnem zaključku in z izjemnimi udarci, medtem ko so izkušenejši tekmeci pod pritiskom odpadali eden za drugim.

Fitzpatrick in domačin Will Zalatoris sta skupaj začela zadnji dan na prvem mestu in se do konca borila v razburljivem dvoboju, pri čemer se je nato vmešal še dodaten igralec, Scottie Scheffler.

Fitzpatrick je za zmago v Country Clubu v Bostonu v štirih krogih zbral 274 udarcev in se veselil premierne zmage na turneji PGA.

Po razburljivem troboju je Fitzpatrick na igrišču Brookline v zvezni državi Massachusetts na zadnji luknji odigral dva pod parom igrišča in s skupnim izidom šestih udarcev pod parom zmagal pred Američanoma Scottiejem Schefflerjem, številko 1 na svetu, in Willom Zalatorisem. Slednja sta potrebovala udarec več.

Fitzpatrick in domačin Will Zalatoris sta skupaj začela zadnji dan na prvem mestu in se do konca borila v razburljivem dvoboju. Foto: Reuters

Dvoboj odločen v zadnjem krogu

Dvoboj se je odločil v zadnjem krogu. Po slabem začetnem udarcu Fitzpatricka na 18. luknji je vse kazalo, da je Zalatoris v prednosti, a se je Anglež spretno rešil, Zalatoris pa je v končnici za las zgrešil udarec s kakšnih štirih metrov in izgubil.

"To je nekaj, za kar sem delal tako dolgo, zelo dolgo," je dejal Fitzpatrick na podelitvi nagrad: "Ne morem verjeti, kaj mi je uspelo. To je moja prva zmaga, največja."

Fiztpatrick je postal šele drugi igralec golfa po velikem Jacku Nicklausu, da na istem igrišču osvojil tako amaterski naslov (leta 2013) kot tudi OP ZDA.

Američan Collin Morikawa, ki je bil na vrhu razpredelnice po prvih dveh krogih in je v soboto po slabem dnevu zdrsnil na 17. mesto, se je zadnji dan izkazal s 66 udarci, s čimer je napredoval na skupno peto mesto, na katerem je tekmo končal tudi Severni Irec Rory McIlroy. Japonec Hideki Matsuyama je zadnji dan potreboval 65 udarcev in bil na koncu četrti.

Zmagovalci OP ZDA:

2022: Matthew Fitzpatrick (Ang)

2021: Jon Rahm (Špa)

2020: Bryson DeChambeau (ZDA)

2019: Gary Woodland (ZDA)

2018: Brooks Koepka (ZDA)

2017: Brooks Koepka (ZDA)

2016: Dustin Johnson (ZDA)

2015: Jordan Spieth (ZDA)

2014: Martin Kaymer (Nem)

2013: Justin Rose (Ang)

... Igralci z največ naslovi na OP ZDA:

1. Willie Anderson (Ško) 4 (1901, 1903, 1904, 1905)

. Bobbie Jones (ZDA) 4 (1923, 1926, 1929, 1930)

. Ben Hogan (ZDA) 4 (1948, 1950, 1951, 1953)

. Jack Nicklaus (ZDA) 4 (1962, 1967, 1972, 1980)

5. Hale Irwin (ZDA) 3 (1974, 1979, 1990)

. Tiger Woods (ZDA) 3 (2000, 2002, 2008)

7. Brooks Koepka (ZDA) 2 (2017, 2018)

... Golfisti z največ majorji:

1. Jack Nicklaus (ZDA) 18

2. Tiger Woods (ZDA) 15

3. Walter Hagen (ZDA) 11

4. Ben Hogan (ZDA) 9

. Gary Player (ZDA) 9

...

