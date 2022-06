Švedska golfistka do zgodovinske zmage na mešanem turnirju

Dvaindvajsetletna domačinka je s tem prišla do tretje zmage na šestih turnirjih, ki jih je odigrala letos.

"Želim si le to, da bi ljudje bolj spoštovali ženski golf, da bi žensko igro podprlo več sponzorjev in da bi posledično bilo tudi več interesa množic," je dejala Grant.

The moment Linn Grant put herself in the history books 🏆#VolvoScandinavianMixed pic.twitter.com/TWGVXNlCpM