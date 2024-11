Fedosejev evropsko prvenstvo sklenil na 15. mestu

Rus Vladimir Fedosejev, ki od sredine lanskega leta nastopa za Slovenijo, je v 11., zadnjem krogu evropskega prvenstva v šahu, to se je končalo v črnogorskem Petrovcu, premagal poljskega velemojstra Szymona Gumularza. Tako je prvenstvo končal na 15. mestu s 7,5 točke. Naslov je z devetimi točkami osvojil Srb Aleksandar Indjić.

Vladimir Fedosejev je bil med prvenstvom že na petem mestu, nato pa je po porazu in treh zaporednih remijih zdrsnil na 29. mesto in se poslovil od boja za kolajne. V zadnji partiji je vodil bele figure in si zagotovil peto zmago na turnirju.

Aleksandar Indjić je imel pred zadnjim krogom pol točke prednosti pred drugouvrščenim Danielom Dardho iz Belgije. Ta je imel v medsebojnem obračunu zadnjega kroga prednost začetne poteze, a sta se igralca razšla z delitvijo točke. Dardho, ki ima očeta albanskega rodu, je z osmimi točkami tako osvojil srebrno medaljo. Tretji je ostal Nemec Frederik Svane po remiju s Poljakom Mateuszom Bartelom. Osvojil je 7,5 točke, tako kot še deset tekmovalcem za njim, a je imel boljši izid v dodatnih kriterijih.

Preostali slovenski reprezentanti so za zaključek vodili črne figure. Velemojster Jan Šubelj je premagal Madžara Tamasa Vanczaka in končal na 106. mestu kot drugi slovenski predstavnik s 6,5 točke. Z Nemcem Tobiasom Köllejem je remiziral Matej Šebenik in bil 157. (6 točk). Maksim Groškov je v obračunu mojstrov Fide premagal Šahina Valijeva iz Azerbajdžana za 166. mesto (6).

Mojster Fide Matic Lavrenčič, ki je nastopal tudi v kategoriji do 18 let, je bil dolgo najboljši šahist med preostalimi slovenskimi predstavniki. Po dveh zaporednih porazih, za zaključek je bil boljši armenski velemojster Mamikon Garibjan, je s 137. mesta med 388 udeleženci nazadoval na 174. mesto (5,5). Mednarodni mojster Matjaž Mikac pa je izgubil z Rusinjo Aleksandro Žerebcovo, ki nastopa za gostiteljico tokratnega EP, ter končal na 235. mestu (5).