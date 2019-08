Fabjan: Kandidata za najvišja mesta sta Trstenjakova in Gomboc

V ženski kategoriji bodo slovenske barve branile Maruša Štangar, bronasta z evropskega prvenstva in evropskih iger junija letos v Minsku v kategoriji do 48 kilogramov, njena sestra Anja Štanger v kategoriji do 53 kilogramov, olimpijska prvakinja Tina Trstenjak v kategoriji do 63 kilogramov, evropska prvakinja iz Minska Klara Apotekar do 78 kilogramov in Ana Velenšek, bronasta na zadnjih OI 2016 v kategoriji do 78 kilogramov, ki zdaj tekmuje v kategoriji nad 78 kilogramov.

V moški konkurenci je najmočnejše slovensko ime lanski evropski prvak Adrian Gomboc, ki bo tako kot Andraž Jereb nastopil v kategoriji do 66 kilogramov, priložnost bo dobil tudi obetavni Martin Hojak v kategoriji do 73 kilogramov in Vito Dragič v kategoriji nad 100 kilogramov. Med najboljšimi zaradi poškodb manjkata Andreja Leški in Kaja Kajzer.

Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Trstenjakova je zaradi poškodbe na 80 odstotkih pripravljenosti

"Cilj za vsa dekleta je, da se uvrstijo v finalni del. Realno sta kandidata za najvišja mesta Tina Trstenjak in Adrian Gomboc. Tina po poškodbi kolena sicer še ni povsem pripravljena, je morda na 80 odstotkih. Za nekatere tekmovalke mora biti 100-odstotna, če želi zmagati. V Zagrebu je ob zmagi sicer opravila uspešen test, obenem pa smo prezgodaj pokazali nekatere adute, ki jih pripravljamo za naprej. A drugače ne gre. Potrebuje točke za nastop na OI," je pogovor o ciljih izbrane vrste začel Fabjan.

Fabjan: Nikoli ne vemo, kaj bo japonsko orožje

Obenem se zaveda, da se Trstenjakova izredno težko bori proti japonskim tekmovalkam, zato so bile nekatere novosti nujne, da bi njegova varovanka razširila število tehnik za uspeh. "Niso nepremagljive. One trenirajo od petega leta, imajo dva milijona judoistov in v njeni kategoriji je vsaj 25 odličnih tekmovalk in niti ne vemo, katera bo prišla na tekmo. Vse so odlične, zato je za trenerje težko, saj ne vemo, na koga se moramo osredotočiti. Imamo recept za posamezne, a nihče ne ve, kdo bo v resnici nastopal," o spremembah načina borbe pri Trstenjakovi pripoveduje trener celjskega Sankakuja, tvorec večine slovenskih uspehov v tem športu.

"Adrian Gomboc ni pripravljen tako, kot mora biti. Ima, kar mu je narava dala in kar je vzel v klubu prej. A od tukaj mora storiti korak naprej. Je pa v moški konkurenci trenutno edini, ki res izstopa," ugotavlja Fabjan. Foto: Stanko Gruden, STA

"Gomboc mora storiti korak naprej"

Nekoliko manj optimističen je Fabjan glede razvoja Gomboca. "Adrian ni pripravljen tako, kot mora biti. Ima, kar mu je narava dala in kar je vzel v klubu prej. A od tukaj mora storiti korak naprej. Je pa v moški konkurenci trenutno edini, ki res izstopa. Sam sem dal tukaj priložnost tudi Hojaku. Vidim ga kot odličnega judoista, ki pa se mora še dokazati. A v preteklosti smo izgubili preveč odličnih mladih tekmovalcev in prav je, da mladi dobijo priložnost."

"Klara Apotekar kot tekmovalka še ni povsem dozorela. Po uspehih pri mladih sledijo padci in to smo vzeli v zakup," pravi Fabjan. Foto: Sasa Pahic Szabo/Sportida

Apotekarjeva mora še dozoreti

Manjše možnosti Fabjan napoveduje Apotekarjevi, pa čeprav je pred dobrim mesecem dni osvojila naslov evropske prvakinje. "Kot tekmovalka še ni povsem dozorela. Po uspehih pri mladih sledijo padci in to smo vzeli v zakup. Po uspehu tekmovalec malo pade, glava pa ima še naprej občutek, da je najboljši. Ustvari se nekakšna lažna slika, da si močnejši kot prej, saj glava prevladuje. Zelo je treba posebej paziti na poškodbe. Tudi dvig samozavesti ni nujno pozitiven, saj so s tem po navadi povezane prevelike želje. Ni vse v samozavesti, fizični pripravi in tehniki. Zraven je veliko filozofije in dolgoročno je treba garati, za uspeh delati več od drugih in ostati skromen."

Velenškovi za boj z najboljšimi manjka še nekaj kilogramov

Tudi Velenškova se še ni popolnoma uveljavila v najtežji kategoriji, predvsem pa še naprej ostaja med najlažjimi tekmovalkami. "Prav zaradi teže moramo pri njej posebej paziti na poškodbe. Enostavno ji ne uspe pridobiti dovolj kilogramov, a ostajam zvest svoji filozofiji, da prehrambnih dodatkov zaradi tega ne bomo uporabljali. Težo lahko pridobi le na naraven način, drugače pri meni ne gre. Za boj z najboljšimi ji nekaj kilogramov manjka."

Test pred olimpijskimi igrami

Prvenstvo bo za Fabjana pomembno tudi za prilagajanje na dvorano, časovno razliko in celoten proces na tekmi. Ti dejavniki bodo prihodnje leto odločali tudi o olimpijskih kolajnah.

"Testirali bomo vse podrobnosti za olimpijski nastop in ta naloga bo zanesljivo med pomembnejšimi na letošnjem SP," je ob robu reprezentančnih priprav v Izoli še povedal Fabjan. Tam so ga izredno razveselili tudi predstavniki slovenske policije, ki so mu izročili posebno priznanje ob 20-letnici njegove službe v policijskih enotah.