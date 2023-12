Klančarjeva znova odlično, v polfinalu tudi Katja Fain

Triindvajsetletna plavalka Olimpije bo najprej ob 17. uri nastopila v finalu na 50 m prosto, kjer je v torek s 24,05 dosegla nov slovenski rekord. Okrog 18.30 jo čaka še polfinale na 100 m mešano.

"Neža je 100 m mešano odplavala kontrolirano, da ne bi porabila preveč energije. Popoldne plava najprej 50 prosto, na koncu pa še 100 mešano. Malo se že tudi pozna utrujenost, saj tekmuje že od sobote, časa za počitek pa ni. Upamo na najbolje," je današnje predtekmovanje povzel trener Tomaž Torkar.

Fain: prvi cilj je izpolnjen

Katja Fain je nastopila na 200 m delfin in se z 2:09,15 kot deveta prav tako uvrstila v polfinale, ki bo na sporedu ob 17.25. Šele ta bo prikazal realno razmerje moči, saj najboljše še niso pokazale svojih najboljših predstav. Tudi 23-letna mariborska olimpijka ima kar dobri dve sekundi boljši osebni rekord.

"Prvi cilj je izpolnjen, priplavala sem si polfinale in to je to, kar sem mogla zjutraj narediti. Popoldan vem, da lahko plavam hitreje in borila se bom za mesto v finalu," je po nastopu povedala Fain.

"Nastop je bil korekten, kontroliran. Vsekakor ima možnosti za finale. Je le plavalka, ki plava ponavadi popoldan bolje in niti še ni blizu svojega osebnega rekorda. Naredila je to, kar sva se dogovorili. Sem zadovoljna," pa je dodala njena trenerka Metka Sparavec Malenko.