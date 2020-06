Evropska gimnastika z novimi datumi EP, Bertoncelj zadovoljen

Gimnastično jesen bodo odprle ritmičarke z evropskim prvenstvom v Kijevu, ki bo od 26. do 28. novembra, decembra v Bakuju sledita še dve EP v športni gimnastiki. Od 9. do 13. se bodo sprva na EP pomerili telovadci, od 17. do 20. pa prvenstvo stare celine v Azerbajdžanu čaka še telovadke.

Izvršni odbor evropske gimnastike je potrdil predlagane nove datume evropskih tekmovanj. Vsa EP bodo obdržala prvoten format, vključno z olimpijskimi kvalifikacijami, so zapisali pri UEG.

"Te odločitve smo sprejeli po posvetu z nacionalnimi panožnimi zvezami in glede na trenutni položaj v Evropi glede novega koronavirusa. Ta čas menimo, da bomo prvenstva lahko izpeljali pozno jeseni. A če se bo v naslednjih mesecih situacija glede covida-19 spremenila in bomo ocenili, da ne moremo zagotoviti zadostne varnosti za udeležence, bomo ustrezno ukrepali," je ob tem dejal predsednik evropske gimnastike, Azerbajdžanec Farid Gajibov.

Foto: Ana Kovač

Bertoncelj: Zelo sem vesel te novice

Novico z veseljem pozdravlja tudi najboljši slovenski telovadec Sašo Bertoncelj. Kot je povedal za STA, je pomembno, da imajo športniki tudi letos navkljub covidu-19 na programu veliko tekmo.

"Zelo sem vesel te novice, tudi datum mi zelo ustreza. Pomembno je tako za nas, kot za Gimnastično zvezo Slovenije, naše sponzorje, da imamo tudi letos veliko tekmo. Meni pa datum iz osebnih interesov še bolj odgovarja," je povedal izkušeni telovadec, ki je na EP pred dvema letoma v Glasgowu osvojil naslov evropskega podprvaka na konju z ročaji.

"Če bodo razmere glede novega koronavirusa to omogočale, mene od 3. oktobra do 7. decembra čaka od šest do osem mitingov nemške lige, tako da bom imel tudi tekmovalno kilometrino. Zelo sem vesel te novice, vsaj nekaj negotovosti je odpadlo. Vedno je dobro imeti cilj pred očmi, da lahko ustrezno načrtuješ formo," je za STA še povedal Bertoncelj, ki je ta mesec že začel resneje trenirati, tako bo celo junij, nato načrtuje teden do dva poletnega premora, avgusta in septembra pa bo, kot pravi, finiširal formo.

Slovenski telovadci in telovadke ter ritmičarke v spomladansko-poletnem delu sezone ne bodo imeli večjih domačih tekmovanj. Državna prvenstva in pokali Slovenije bodo predvidoma jeseni.