Eva Terčelj sezono v ekstremnem slalomu končala na stopničkah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slalomskemu delu svetovnega pokala so danes sledile še preizkušnje v ekstremnem slalomu, kjer so v nedeljskem delu tekmovali Terčeljeva v ženski ter Tine Kancler in Vid Kuder Marušič v moški konkurenci.

Žensko preizkušnjo so pred najboljšo Slovenko končale Britanka Mallory Franklin, Nemka Elena Lilik in Španka Olatz Arregui. Franklinova je bila najboljša tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala, drugo mesto je zasedla Čehinja Tereza Fišerova, tretje pa Eva Terčelj. Ajda Novak, ki je tokrat obstala v kvalifikacijah in bila 44., je v skupni razvrstitvi zasedla 22. mesto.

V moški konkurenci sta Kuder Marušič in Kancler obstala v četrtfinalu. Na tekmi je zmagal Čeh Vojtech Heger, drugi je bil Španec Manuel Ochoa, tretji pa Francoz Theo Desvignes. Tine Kancler je bil na koncu deveti, Kuder Marušič pa 15. V kvalifikacijah je obtičal Martin Srabotnik in bil 61.

V skupni razvrstitvi je prav tako zmagal Čeh Heger, drugi je bil njegov rojak Vit Prindiš, tretji pa Francoz Theo Desvignes. Tine Kancler in Vid Kuder Marušič sta si v skupnem seštevku delila deveto mesto, Srabotnik je bil 54., Žan Jakše 92., Marko Petek pa 114.