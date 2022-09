Božič in Berčič v finalu Seu d'Urgella, Savšku spodletelo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Spodletelo je Benjaminu Savšku, ki je bil večji del proge zanesljivo na poti v finale, a je izpustil zadnja vratca in dobil 50 kazenskih sekund. Na koncu je bil 30.

Polfinale so sicer najbolje preveslali Španec Miquel Trave, Italijan Raffaello Ivaldi in Čeh Vaclav Chaloupka. Ti trije so imeli po en dotik, Božič pa je kot četrti progo odveslal brez kazenskih sekund.

V konkurenci kanuistk Slovenija ne bo imela finalistke. V polfinalu, v katerem je bila najhitrejša Avstralka Jessica Fox, je namreč obstala Lea Novak, ki je bila z osmimi kazenskimi sekundami 25., za deseterico pa je zaostala več kot 12 sekund.

Alja Kozorog in Eva Alina Hočevar sta izpadli že v kvalifikacijah.

Finale kanuistk bo ob 11.34, kanuistov pa ob 12.11.

Popoldne bodo na sporedu še tekme v ekstremnem slalomu, kjer bodo v četrtfinalu veslali Eva Terčelj, ki je bila druga pretekli konec tedna v Pauju, dobitnik kolajne s svetovnega pokala v Krakovu Vid Kudrer Marušič in četrti s svetovnega pokala v Ljubljani Tine Kancler.

