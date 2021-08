Slovenija ima evropskega prvaka in prvakinjo

V Solkanu se je s sprinterskimi tekmami zaključilo evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Zadnji dan je blestela Helena Domajnko, ki je postala mladinska evropska prvakinja, ob tem pa bila še soudeležena pri dveh ekipnih kolajnah. Do naslova evropskega mladinskega prvaka je priveslal tudi kajakaš Lenart Stanovnik, kajakašica Ana Šteblaj pa je bila v konkurenci mlajših članic tretja. Ekipa mladink kajakašic je bila tretja, kajakašice do 23 let pa so bile v ekipni tekmi druge.

V mladinskem finalu kajakašic je za navdušenje poskrbela Helena Domajnko. Kajakašica ljubljanskega kluba je namreč prehitela vse tekmice in se veselila naslova evropske prvakinje z več kot pol sekunde naskoka pred tekmicami. Druga je bila Čehinja Tereza Kneblova, tretja pa Francozinja Emma Lacoste. V finalu je veslala še Nika Ozimc in bila šesta. Helena je popoldne prišla še do dveh kolajn. Ekipa kajakašic mladink, kjer sta veslali še Nika Ozimc in Naja Pinterič je bila namreč tretja, v ekipi kajakašic do 23 let pa so Helena Domajnko, Ana Šteblaj in Živa Jančar osvojile srebrno kolajno.

NIka Ozimc je osvojila šesto mesto. Foto: Nina Jelenc

Po izjemno uspešnem dnevu je Domanjkova povedala: "V vsaki vožnji je bil cilj maksimalno se potruditi. Vedela sem, da je realno, a če bi se s tem preveč ukvarjala, bi se vožnje verjetno ponesrečile. Tako da sem poskušala čim bolj odmisliti. Navdušena sem bolj kot sem pričakovala. Linija v finalu je bila blizu idealne, mislim, da ne bi mogla iti boljše kot sem šla."

Stanovnik: Dal sem, kar sem imel

Zdravljica je donela tudi v čast Lenarta Stanovnika, ki je ponovil uspeh iz kvalifikacij in ugnal vse tekmece. Na koncu je bil 69 stotink hitrejši od Čeha Jakuba Gabrlika in 70 stotink od še enega Čeha Matyasa Novaka. "Neverjetno. Nisem pričakoval. Dal sem, kar sem imel, bilo je dovolj. Vožnja je bila dobra. Poklopilo se mi je že včeraj v kvalifikacijah, danes pa sem samo še nadgradil," je povedal Lenart. V istem finalu je bil Tjaš Til Kupsch deveti, Klemec Breznik 11., Matevž Kampjut pa 15.

Lenart Stanovnik je ponovil uspeh iz kvalifikacij in prehitel vse tekmece. Foto: Nina Jelenc

Za tretjo posamično kolajno je poskrbela Ana Šteblaj, ki je bila v konkurenci kajakašic do 23 let tretja. Prehiteli sta jo Čehinja Barbora Dimovova in Francozinja Mathilde Valdenaire. V tem finalu je bila Živa Jančar 16. "Bilo je dobro. Linija bi lahko bila boljša, ampak ni pomembno, zdaj je kar je. Veseli smo vseh teh medalj," je povedala Ana, ki jo ob koncu septembra čaka še nastop na članskem svetovnem prvenstvu v Bratislavi: "Sedaj bomo šli verjetno še na Češko na eno tekmovanje, do svetovnega prvenstva pa bo bolj sproščeno."

Prihodnje leto za medalje v BiH

V mladinskem finalu kanuistov je bil Martin Gale šesti, Taj Kevin Bizjak pa je osvojil deveto mesto. Dve predstavnici je imela Slovanija v finalu kanuistk mladink. Naja Pinterič je bila osma, Ema Lampič pa je prvenstvo sklenila kot deveta.

V finalu kanuistov do 23 let je bil Nejc Gradišek deseti. Dva finalista je imela Slovenija med kajakaši do 23 let. Vid Oštrbenk je zasedel osmo mesto, Erazem Šavli pa 14. Taj Kevin Bizjak in Matija Preskar sta bila v konkurenci dvojcev do 23 let četrta, v istem finalu sta bila Martin Gale in Nejc Gradišek šesta. V ženskih kanuističnih dvojcih do 23. leta sta Naja Pinterič in Ema Lampič priveslali do petega mesta.

Tjaš Til Kupsch Foto: Nina Jelenc

Popoldne so bile na sporedu še ekipne sprinterske tekme, kjer so kot že omenjeno navdušile kajakašice, ki so osvojile kolajni tako v mladinski konkurenci kot med mlajšimi članicami. Ekipa kajakašev mladincev, za katero so veslali Klemen Breznik, Tjaš Til Kupsch in Matevž Kampjut je bila četrta, kanuisti do 23 let Martin Gale, Nejc Gradišek in Taj Kevin Bizjak so bili peti, kajakaši do 23 let Vid Oštrbenk, Erazem Šavli in Lenart Stanovnik sedmi, kanuistke do 23 let Sara Globokar, Naja Pinterič in Ema Lampič pa četrte.

Prihodnje leto bo EP v spustu za mladince in mlajše člane potekalo v Banjaluki.