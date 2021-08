Bronast začetek spustaškega EP za mladince in mlajše člane

S posamičnimi tekmami klasičnega spusta se je v Solkanu začelo evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Čeprav klasika sicer ne sodi med močnejša orožja slovenskih tekmovalcev, so uvodni dan poskrbeli za nekaj odličnih rezultatov. Ana Šteblaj, Tjaš Til Kupsch ter Nejc Gradišek in Martin Gale so priveslali do brona.

Poleg tega pa so slovenski tekmovalci še trikrat zasedli četrto mesto.

Za prvo slovensko kolajno je poskrbel kajakaš ljubljanskega kluba Tjaš Til Kupsch, ki je bil v konkurenci kajakašev mladincev tretji. Kupscheva klubska kolegica Ana Šteblaj je priveslala do drugega slovenskega odličja. Tekmovalka, ki je sicer specialistka za sprint na divjih vodah in je letos na svetovnih pokalih v sprintu že stala na zmagovalnih stopničkah, je dala vse od sebe in na precej dolgem in mirnem klasičnem spustu kar presenetila s tretjim mestom.

Za še en odličen dosežek sta poskrbela Nejc Gradišek in Martin Gale. Kanuista kluba Simon sta zaključila slovenski dan v bronastem stilu. V konkurenci kanuističnih dvojcev do 23 let sta zaostala za dvema francoskima dvojcema.

